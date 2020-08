Rövid ideje már Háromszéken is könnyen elérhetőek a Valor Hungariae Zrt. szolgáltatásai. Hogy a magyarországi fejlesztési és innovációs minisztérium cége miként fejti ki tevékenységét, arról Babós Zoltánt, a cég helyi megbízottját kérdeztük.

Az állami tulajdonú vállalat egy olyan egyedi struktúrát és az ötletgazdák érdekeit szem előtt tartó lehetőséget kínál, amely végigvezeti a feltalálókat az ötlet megszületésétől a gazdasági eredményig. A cél, hogy minél több hasznosítható ötletből váljék értékesíthető termék. Hiszen számos találmányról hallottunk már, amely elkallódott, mert a feltaláló, az ötletgazda nem ismerte fel a lehetőségeket, vagy nem tudta érdekeit a piacon vagy a szabályozások útján érvényesíteni. A Valor egyedi programja nekik kíván segíteni. Újabban ezt a lehetőséget az egész Kárpát-medencében, sőt, a magyar diaszpórában is igyekeznek elérhetővé tenni.



Magas szakmai színvonal

Babós Zoltán néhány hónapja kapcsolódott be a munkába, és már a kezdeteknél úgy véli, hogy nagyon sok ötlet intézményes és biztonságos keretek között, ráadásul rendkívül magas szakmai színvonalon juthat el a hasznosulásig. Hiszen hiány mutatkozik abban, hogy a legtöbbször csekély gazdasági érzékkel megáldott kutatók, ötletgazdák, újítók, feltalálók elképzelései valóra váljanak.

A találmányok, újítások, innovációk világában ugyanis nehéz segítség nélkül érvényesülni. Nagyon sok esetben egy-egy ötlet – legyen szó termékről, szolgáltatásról, új eljárásról – azért hal hamvába már megszületésekor, mert a feltalálónak sem anyagi, sem kapcsolati lehetőségei nem biztosítják a továbblépést. Nem beszélve az ezen a piacon is működő veszélyekről, mint például az ötlet eltulajdonítása. De az is gyakran előfordul, hogy az ötlet külföldön fut be karriert, s mint ilyen, nem a magyar gazdaságban hasznosul.

A Valor azt szeretné elérni, hogy ezek az ötletek ne vesszenek el, segítőtárs kíván lenni abban, hogy minden szereplő javára hasznosuljanak. Ennek érdekében a megbízottnak széles kapcsolathálót kell kiépítenie az egyetemektől, az inkubálással vagy vállalati érdekérvényesítéssel foglalkozó szervezetekkel, szövetségekkel és nem utolsósorban magukkal a feltalálókkal, legyenek azok cégek vagy magánszemélyek.



Eljárás

Az eljárás persze időt vesz igénybe, hiszen a magas szakmai színvonal csak többszűrős rendszerben biztosítható. Ha valaki ötlettel, újítással jelentkezik, függetlenül attól, hogy milyen szakaszba érkezett annak hasznosítása – vagyis korántsem szükséges mondjuk szabadalommal védett terméknek, szolgáltatásnak lennie –, első szakaszban másfél-két oldalas levélben be kell mutatni az ötletet, illetve magát az ötletgazdát. A tapasztalat egyébként az, hogy a kevésbé hasznosítható ötletek mintegy fele már a bemutatkozó szakaszban kiesik, hiszen vagy már alkalmazott „újításról” van szó, vagy eleve látszik, hogy nem érdemes vele foglalkozni. A vélhetően hasznosítható ötletek esetében a feltaláló és a Valor között titoktartási szerződés jön létre, amely – érthető módon – mindkét felet kötelezi. Ezután immár részletesebben be kell mutatni az ötletet adatlap, na meg számítások, várható eredmények fényében. Nem árt, ha már ebben a szakaszban készül piackutatás, egy kezdetleges üzleti terv, részletes műszaki leírás.

További értékelés után a jónak tűnő ötletek bekerülnek az úgynevezett mátrixba, ahol a Valor szakemberei a megfelelő ötleteket mentorálásra javasolják. Megtörténhet az is, hogy a grémium nem tud dönteni, ekkor a döntéshozatalba neves külső szakembereket – magyarországi egyetemi tanárokat, feltalálókat, gazdasági és műszaki szakembereket, topmenedzsereket, befektetőket – vonnak be (ez az úgynevezett második mátrix). A harmadik mátrix már nemzetközi szintre emeli a döntést, hiszen itt nemzetközileg elismert magyar szakemberek fogalmazzák meg véleményüket.



Hasznosulás

A zöld utat kapott ötlet ingyenesen vesz részt a mentorprogramban, ugyanakkor a megfelelő szakmai grémium segítségével szintén ingyenesen megtörténik az újdonságbevizsgálás, és nem marad el a szellemi jogvédelem a magyar vagy esetenként az európai piacon. Mindehhez természetesen elengedhetetlen már a személyes kapcsolatfelvétel.

A találmányok befogadása és menedzselése mellett a megvalósítás finanszírozási lehetősé­geinek felmérése is megtörténik: pályázatok, banki lehetőségek, befektetési alapok stb. kerülnek ilyenkor a látószögbe, attól függően, hogy a megvalósítás érdekében milyen megoldás a legkézenfekvőbb.

Nem utolsósorban az új termék vagy szolgáltatás piacra juttatásában is szerepet vállal a cég, hiszen sok esetben a feltalálónak nincs lehetősége megfelelő forgalmazó(ka)t találni. A kölcsönösségen alapuló tudás- és technológiai transzfer segítségével az innovatív termékek és szolgáltatások eljutnak a megfelelő hasznosulásig akár itthon, akár Magyarországon.

Az újítás piaci hasznosulása, piaci bevezetése és érvényesülése után a Valor általában „elengedi” az ötletgazda kezét, értékesítve anyagi és szellemi befektetését.

A már folyamatban lévő újítások között Babós Zoltán egy tejsavóalapú, bio-energiaitalt, egy mezőgazdaságban alkalmazható természetes granulátumot, egy építkezésben hasznosítható szoftvercsomagot, tűzálló építkezési anyagot említ, ám azt is megjegyzi, hogy alig pár hónap alatt tucatnyi ötlet jutott el a bemutatkozási vagy éppen újításvizsgálati szakaszba.