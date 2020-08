Az Amazon a világjárvány egyik nagy győztese: a második negyedévben az előző év második negyedéhez képest a bevétele mintegy 40 százalékkal, 89 milliárd dollárra nőtt, és megduplázódott a nyeresége is. Jeff Bezos, a vállalat alapítója és vezetője közleményben hozta nyilvánosságra, hogy a cég nettó profitja áprilistól júniusig 5,2 milliárd dollárra hízott. „Március óta több mint 175 ezer új munkahelyet teremtettünk, s ezek közül 125 ezret most alakítunk át állandó munkahellyé” – fogalmazott Bezos, aki azt is közölte, a cég szállítási kapacitásait 160 százalékkal növelték meg a járvány idején. A harmadik negyedévre Bezos 2–5 milliárd dolláros haszonnal számol. A Facebook közösségi platform, a Google és az Apple informatikai óriásvállalat is a várakozásoknál jobb eredményekről számolt be. A Facebook 11 százalékos bevételnövekedés mellett szintén megduplázta a nyereségét, mintegy 5,2 milliárd dollárt könyvelhetett el, a Google-nak, amely az Alphabet leányvállalata, csökkentek ugyan a bevételei, de a vártnál jobban zárta a negyedévet. Nettó nyeresége 6,96 milliárd dollár lett. Az Apple teljesítményét értékelve a The Wall Street Journal azt írta: a vállalat „makkegészséges”, a járvány gazdasági következményei láthatóan nem érintették, annak ellenére sem, hogy átmeneti időre több boltját be kellett zárnia szerte a világban. A kaliforniai székhelyű óriásvállalat a második negyedévben 11 százalékkal, 59,7 milliárd dollárra növelte bevételeit, részvényei a csütörtöki tőzsdezáráskor 400 dollárt értek. Tavalyhoz hasonlóan idén is az Apple vezeti a Forbes legértékesebb világmárkáit rangsoroló százas listáját, márkaértéke 241,2 milliárd dollár, 17 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A második helyen a Google (207,5 milliárd dollár, +24 százalék) áll, a harmadikon pedig a Microsoft (162,9 milliárd dollár, +30 százalék). A lista negyedik helyén az Amazon található 135,4 milliárd dollárral, ez 40 százalékos növekedés tavalyhoz képest. (MTI–Fer-)