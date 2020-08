Giorgiana Hosu DIICOT-főügyész döntése értelmében újraindul a nyomozás a Román Csendőrség volt vezetőhelyettese, Gheorghe Sebastian Cucoş, Laurenţiu Cazan őrnagy, a bukaresti csendőrség vezérigazgatója, továbbá a csendőrség volt vezetője, Cătălin Sindile, valamint Mihai Dan Chirică volt belügyi államtitkár ügyében.

A DIICOT főügyésze azt követően hozta meg a döntést, hogy többen is panaszt nyújtottak be a nyomozás lezárására vonatkozó rendelet miatt. Sebastian Cucoş, Laurenţiu Cazan, Cătălin Sindile és Mihai Dan Chirică ellen hivatali visszaélés, hivatali visszaélésben való bűnrészesség, visszaélésszerű magatartásban való részvétel, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisításban való részvétel, hamis okirat tudatos felhasználásában való részvétel és hivatali visszaélésben való bűnrészesség ügyében folyik kivizsgálás. Emellett a nyomozás újraindításával a bűnpártolás, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás, valamint hamis okirat tudatos felhasználásának gyanúját is kivizsgálják, az esetleges államcsínykísérletre vonatkozó gyanút azonban nem vizsgálják tovább. Amennyiben a bukaresti ítélőtábla jóváhagyja a nyomozás újraindítását, a dosszié a katonai ügyészségre kerül.

A döntés előzménye, hogy több mint 57 ezer állampolgár írta alá a Declic Közösség által kezdeményezett petíciót, amelyben felszólítják Gabriela Scutea legfőbb ügyészt, indítsa újra a nyomozást az augusztus 10-ei tüntetés ügyében, és állítsa bíróság elé azokat, akik „elrendelték a békés tüntetők elleni erőszakos fellépést”. A nyomozás lezárásáról szóló határozatot a civil társdalom képviselői, valamint a Victoriei téri tüntetésen részt vevők is bírálták. A DIICOT egyébként többek között azt állította az ügy lezárásáról szóló rendeletben, hogy a Victoriei téren tüntető békés tömeg nem határolódott el azoktól, akik agresszíven léptek fel a rendfenntartókkal szemben, sőt, mulattatta is őket a helyzet. A DIICOT szerint az erőszakos fellépésnek nem mindegyik „járulékos áldozata” volt „ártatlan áldozat”.