Ringbe szállnának

A két közismert, de már második vonalba szorult politikus egyelőre csak lebegteti indulási szándékát. Az Adevărul szerint a Nemzeti Liberális Párt (NLP) kormányzati és helyhatósági tisztségek ígéretével próbálja rávenni a NMP-t, hogy ne indítsa Băsescut Bukarestben, mert ezzel megosztaná a jobboldali szavazatokat, és a Szociáldemokrata Párt (SZDP) jelenlegi főpolgármestere, Gabriela Firea újraválasztását segítené. A jobbközép pártok már februárban megegyeztek abban, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) éléről két éve lemondott, függetlenként induló Nicușor Dan jelöltségét támogatják, de az utóbbi hetekben zajló tárgyalásokba a NMP-t már nem vonták be, az Adevărul szerint azért, mert önkormányzati képviselői az elmúlt években többször is az SZDP-t támogatták voksaikkal. Băsescu indulása komoly érvágás lenne Nicușor Dannak, amit csak akkor engedhetne meg magának a jobboldal, ha a baloldalon is megoszlanának a szavazatok. Lapértesülések szerint korábban a Pro Románia és az SZDP vezetői is megpróbáltak megegyezni az esetleges közös jelöltekről, de tárgyalásaik kudarcba fulladtak. A probléma az, hogy még nem tudni: valóban Ponta száll-e ringbe a Pro Románia párt részéről. Egy kevésbé ismert jelölt ugyanis nem vinne el túl sok szavazatot Fireától, és Băsescu indulása az SZDP javára billentené a mérleg nyelvét – magyarázta az Adevărulnak a kormánypárt egyik tisztségviselője.