HIVATALOSAN IS BEJELENTETTE. Miután egy héttel ezelőtt a Cuvântul Liber marosvásárhelyi napilap választási hirdetésében Dorin Florea megyei tanácselnökként mutatkozott be, a székely anyavárost húsz éve vezető politikus tegnap hivatalosan is bejelentette, hogy nem indul újabb mandátumért a marosvásárhelyi polgármester-választáson.

Florea függetlenként kíván indulni a Maros Megyei Tanács elnöki tisztségéért. (Transindex)

AKIKNEK MINDENT SZABAD. Miközben a hatóságok könyörögnek a lakosságnak, hogy tartsák be a járványhelyzet miatt elrendelt óvintézkedéseket, a bukaresti gyorsétteremben maszk nélkül botrányt csapó szociáldemokrata honatyák továbbra sem hajlandók belátni, hogy tévedtek. Adrian Solomon és Irinel Stativă még július elején védőmaszk nélkül próbáltak shaormát vásárolni egy belvárosi étkezdében, majd a kiérkező rendőröket szidalmazni kezdték – mindezért tetemes bírságot kaptak. A két vörös báró a bírósághoz fordult a büntetés eltörléséért, sőt, most már a rendőröket is perrel fenyegetik. A Digi24 hírtelevízió meg is kérdezte Solomontól, hogy mégis miért fellebbezett, amikor a térfigyelő kamerák felvételei alapján egyértelmű, hogy megszegte a beltéri maszkviselésre vonatkozó szabályt, erre a politikus csak annyit mondott: mert ahhoz volt kedve. Amúgy példájuk ragadós volt a párton belül: Cătălin Rădulescu szintén SZDP-s képviselő minap egy benzinkútnál kezdett el hisztizni, amikor megbírságolták, mert nem hordott maszkot. A politikus később azt mondta: ő nagy tisztelője Donald Trumpnak, és tőle hallotta, hogy senkit sem lehet arra kötelezni, hogy maszkot viseljen, ezért ő sem hord ilyesmit, nem is fog. (Főtér)

JÓ ÜZLET AZ IGAZGATÓSÁG. Őrizetbe vették az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ügyészei Victor Sandut, az országos vízügyi igazgatóság volt vezérigazgatóját, akit egymillió eurós csúszópénz elfogadásával gyanúsítanak. Az ügyészek szerint Sandu 4 830 464 lejt kért és kapott az ügyben megvesztegetéssel gyanúsított üzletembertől, melynek fejében az üzletember pénzt kapott olyan Bihar megyei szerződésekre, amelyeknek a munkálatait nem végezte el. (Agerpres)