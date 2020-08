Siralmasnak minősíti a brassói táblabíróság Beke István feltételes szabadlábra helyezésének ügyében hozott elutasító döntését Kulcsár-Terza József, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője, aki szerint az országot irányító árnyékhatalom újabb lépéséről van szó, amivel meg akarják félemlíteni, csendre intenék a magyar közösséget. A honatya szerint egyre erősödik a nemzeti ügyekben tenni akarókra nehezedő nyomás, ezt nem csak ő érzi így, a fenyegetések, zaklatások mellé most már olyan lejáratási módszereket is felvonultatnak, mint amit vele szemben követtek el a hétvégén: feltörték elektronikus postaládáját, illetve szexuális tartalmakat terjesztettek nevében a képviselőház emberi jogi bizottsága zárt kommunikációs csoportjában.

Gazember országban élünk, a jogállamiság egy vicc, a tolvajok egy része az utcán sétál, ők az irányítói a román árnyékhatalomnak, amely a számára kedvező, de egyébként törvénytelen, alkotmányellenes döntések meghozatalától sem riad vissza – véli a képviselő. Kulcsár-Terza József szerint elképesztő, amit az igazságszolgáltatás elművelt Beke István ügyében, hogy miután a kézdivásárhelyi fiatal minden törvényes feltételt teljesített a szabadlábra helyezéshez, egy bíró másodfokon mégis úgy dönt, az ítélőszéket nem sikerült meggyőznie arról, hogy kiengedhetik a börtönből, mivel a magaviselete nem volt „rendkívüli”. A honatya úgy látja, a bíró kihasználta, hogy az idevágó előírások egy jogrést rejtenek, mely lehetőséget ad a bírák számára, hogy „túllépjenek” a törvényen, és kizárólag a saját megítélésük szerint döntsenek, eltekintve a korábbi határozatoktól is. Ez történt ebben az esetben is, hiszen mind a feketehalmi börtön feltételes szabadlábra helyezésről döntő bizottsága, mind a brassói bíróság kedvező döntést hozott, mégis a törvényszéken pont az ellenkezőjét határozták.

Kulcsár-Terza József szerint az is dühítő, hogy egyebek mellett a tett veszélyességét is felhozzák, de akkor kérdés, hogy miért csak öt évet kaptak a fiatalok, ha annyira súlyos bűncselekményről van szó, a fogházbeli magaviseletükre pedig senkinek nincs panasza. Szőcs Zoltánt illetően a honatya elmondta, az ő helyzete is hasonló, noha kedvező ítélet született alapfokon, de az ügyészség fellebbezett. Az egyik gond, hogy a fellebbezés tárgyalására leghamarabb szeptemberben kerülhet sor, így addig minden marad a régiben, a másik, hogy a Beke István esetében hozott döntés nagyon kérdésessé teszi a kedvező kimenetelt Szőcs esetében is. Lelkileg és szellemileg le akarják építeni a két fiatalembert, és egyben a magyar közösséget is meg akarják félem­líteni, azt üzenve, bármikor bárkit elvihetnek és börtönbe zárhatják csak azért, mert magyar.

Kulcsár-Terza József szerint a hétfői bírósági döntés, valamint az ügyészségi fellebbezés megerősíti, elengedhetetlen, hogy felrázzák a közösséget, az összefogás, a közös cselekvés irányába mozdítsák. Az árnyékhatalom ugyanis az erdélyi magyarság elsöprését célozza, ennek érdekében a közösség tagjai közé is éket vernének, ez ellen csak a nemzeti ügyekben való összefogás lehet az egyetlen járható út, fel kell adni az egymásra mutogatást, a ki melyik oldalon áll gondolkodást, hiszen csak egy magyar közösség létezik, és ennek az érdekei az elsődlegesek. A honatya szerint nehéz a nemzeti ügyekben való kiállás, főképp, hogy egyre erősödik a nyomás azokon, akik ezt az irányt választották. A maga példáját hozta fel. Bukarestben már többször fenyegették börtönnel egyebek mellett a Beke–Szőcs ügybeli kiállása miatt, de a családját is zaklatják egy ideje, illetve a hétvégén túllőttek a célon azzal a fényképpel, amit állítólag ő küldött a képviselőház emberjogi bizottságának whatsapp messenger csoportjába. Kulcsár-Terza József szerint a bizottság többi tagja – Marius Pașcan Maros megyei képviselőt leszámítva – kivétel nélkül állította, hasonlóra már volt példa, és a kampány számlájára írták az egészet, lejáratási kísérletnek minősítve. A képviselő azt is elmondta, hogy az elektronikus postafiókját is feltörték, fontos leveleket tüntetve el. Mindezek ellenére folytatja a nemzeti ügyekben vállalt feladatai teljesítését.