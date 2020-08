Látványosan, a tervezett ütemben halad a kézdivásárhelyi minorita rendház felújítása, a Conico cég szakemberei több munkafázison is dolgoznak párhuzamosan. Új cserépfödém került az értékes műemlék épület egy részére és a homlokzat vakolása is zajlik, hogy csak a nagyobb munkálatokat említsük.

Érdeklődésünkre Domokos Kinga, a Conico Rt. építészmérnöke arról tájékoztatott, hogy hamarosan befejezik a tetőszerkezet teljes rehabilitálását, ami új cserepezést is jelent, és a front vakolása-simítása is zajlik.

Az egykori faldíszek, stukkók elkészítése időigényesebb – hangsúlyozta az építészmérnök, aki azt is elmondta, hogy ezek rekonstrukcióját szakemberek felügyeletével részben a Conico cég végzi. Minden egyes faldíszről előzetesen mintát vettek, hogy eredeti állapotukban lehessen ezeket visszaállítani.

Domokos Kingától azt is megtudtuk, hogy a padlófűtéses hálózat már elkészült és a villanyvezetékek is a falban vannak. A meglévő főépülethez egy új szárnyat is felhúznak a régebben lebontott épület helyére, melynek nyoma a jelenlegi épület falazásán még mindig látható. Itt a fürdőszobákat és az illemhelyeket alakítják ki.