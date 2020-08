Rendezik a területek tulajdonjogát

Fontos a rendezett falukép, nem mindegy, hogyan, milyen architektúra szerint épülnek a hétvégi házak, családi lakások, miként újítják fel a meglévő ingatlanokat, ezért nagy szükség van az általános területrendezési tervre, a község belterületén lévő ingatlanok telekkönyvezésére. A hivatalos folyamatot elindították, nyolc állami intézmény jóváhagyására van szükség, a megyei tanácsnak is el kell fogadnia a területrendezési tervet – mondta el érdeklődésünkre Kocsis Béla, Kommandó polgármestere.

A telekkönyvezési folyamatot tavaly indították el. Kommandó belterületének háromnegyede nemrég még állami tulajdonban volt, a községháza közbenjárásával sikerült elérni, hogy a helybéliek megvásárolhassák bérlakásaikat, melyek az egykori fakitermelő vállalat, az IFET tulajdonában voltak. Most a sorházakhoz – melyeket korábban ugyancsak az IFET-től vásárolhattak meg a helyiek – tartozó területek is a lakástulajdonosok birtokába kerültek, ezeket kell a tulajdonosok nevére telekkönyvezni. Annál is inkább szükség van a rendezett telektulajdonra és az általános területrendezési tervre, mert ezek hiányában hatalmas büntetésekkel sújthatók azok, akik építkezésbe kezdenek – részletezte Kocsis.

Elkészült már a telekkönyvezés műszaki része magán- és jogi személyek számára is, következik a kataszteri hivatalnál az eljárás. Ezt követően tiszta lesz a tulajdonjog helyzete a falu nagy részében – mondta a polgármester.

Ha elkészítik a területrendezési tervet, már csak a megszabottak szerint lehet építkezni a községben, ez Kommandó esetében meg fogja határozni a faluképet – hangsúlyozta a polgármester.