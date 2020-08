Piacra is maszkkal kell menni

Holnaptól, augusztus 6-tól kötelező maszkot viselni Sepsiszentgyörgy szabadtéri közterületeinek egy részén is. Az intézkedés – amelyet a koronavírus-járvány terjedésével indokolnak – reggel 8 órától lép érvénybe, és csak az öt éven aluli gyermekekkel tesz kivételt.

Az orrot és a szájat is eltakaró védőmaszkot tehát már nem csupán a zárt helyiségekben (üzletekben, hivatalokban, közszállítási járműveken stb.) kell feltenni, hanem a piacokon és a vásárokban, az autóbusz-megállókban és a vonatállomáson, az egyházak kertjeiben szervezett szabadtéri miséken és istentiszteleteken, illetve minden más olyan rendezvényen, ahol közönség van, sőt, még a strand bejáratánál várakozva is. Ez utóbbi esetben csak a nyitvatartási idő alatt kötelező a maszk viselése, a buszmegállókban és az állomáson pedig 8 és 20 óra között (amikor többen vannak).

A Helyi Készenléti Bizottság által hozott döntést a Megyei Közegészségügyi Igazgatóság is jóváhagyta – tudatja a városháza közleménye.

A szabadtéri maszkviselés nem kötelező az utcai járókelőkre, a főtéren vagy a parkban levegőzőkre sem, hacsak nem valami rendezvényen (vásáron, koncerten) vesznek részt – közölte érdeklődésünkre Antal Árpád polgármester, aki a járvány ezen szakaszában nem tartja szükségesnek a további szigorításokat, például azt, hogy a parkot is a zsúfolt területek közé sorolják. Sepsiszentgyörgy civilizált város, ahol a lakosság nagyrésze betartja az óvintézkedéseket – vélekedett az elöljáró, aki szerint bárki bárhol hordhat maszkot, ha szükségesnek érzi a fokozott védekezést, sokan azonban épp a jó levegőért járnak a parkba, és jelenleg nincs ok arra, hogy ott is maszkviselésre kötelezzék az embereket.