A sepsiszentgyörgyi csapat Ronaldo Deaconu szabadrúgásgóljával 1–0 arányban legyőzte hazai pályán az Academica Clinceni együttesét az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásának utolsó, 14. fordulójában. Bár a Sepsi OSK behúzta a három pontot, még akár osztályozóra is kényszerülhet, hiszen a koronavírus-fertőzések miatt elmaradt mérkőzések következtében nagy a kavarodás a román pontvadászatban. A playoutban a meccsenkénti pontátlagot is alapul vehetik, viszont nagy esély van arra is, hogy senki nem esik ki, a következő idénytől pedig 16 csapatosra növelik a mezőnyt.