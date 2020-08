Napok óta megyénkben is emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában azonban rekordot döntött, 19 új háromszéki beteget azonosítottak. A járvány kezdete óta a megyében 488 beteg került a hatóságok nyilvántartásába, eddig 365-en gyógyultak meg. A kormánybiztosi hivatal szerdai közleménye szerint tízen életüket veszítették. Újdonságnak számít a fertőzési gócok feltűnése is, a kéthetente sorra kerülő, legutóbbi, hétfői szűrés eredményeként kiderült, nyolc gyermek és két nevelő fertőződött az új típusú koronavírussal a megye gyermekvédelmi központjaiban, akik többsége tünetmentes, őket a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban történt beutalásuk után negyvennyolc órán belül kiengedték és elkülönítésben maradnak a saját állami otthonukban – tájékoztatott Vass Mária, a megyei szociális gondozói és gyermekjogvédelmi igazgatóság vezetője.

A sepsiszentgyörgyi Horgász utcai gyermekvédelmi központ nyolc lakója fertőzését igazolták hétfőn, mindannyian tünetmentesek, jelenleg az állami otthonukban elkülönítésben töltik napjaikat. A rendszerben két nevelő is megfertőződött, ők is karanténban várják a negatív teszteredményt, a fertőzöttek közül senki nem érintkezik a többi gyermekkel, nevelővel. Vass Mária lapunknak elmondta, havonta kétszer tesztelik az állami gondozott gyermekeket, időseket és a róluk gondoskodó személyzetet, de nem tudják teljes mértékben kivédeni a külső behatásokat, hisz a családi típusú otthonokban nevelkedő fiataloknak éppúgy szüksége van közösségi életre, mint bárki másnak a korosztályukból. Az óvintézkedéseket betartják, de ha a fertőzés mégis felüti a fejét, mindent megtesznek az érintettek elkülönítéséért és a fertőzés további terjedésének megakadályozásáért – mondotta.

A megyei szociális és gyermekjogvédelmi rendszerben jelenleg havonta kétszer tesztelik a gyermek- és felnőtt ellátottakat, valamint a személyzetet, ez kétszer hatszázhúsz személy szűrését jelenti, de az időközben megfertőzöttek, illetve gyógyultak könnyen átjuthatnak a vizsgálatok szűrőjén, ezért nehéz pontosan meghatározni, milyen fokú a betegség terjedése ebben a kategóriában. A szakemberek úgy vélik, mivel a közösségi fertőzés veszélye jóval nagyobb az egyéninél, a szociális intézményekben továbbra is fokozottan kell védekezni a vírus ellen, ezért arra kérik a hatóságokat, nyújtsanak segítséget a fertőtlenítés minél szélesebb körű biztosítása terén és tájékoztassák a lakosságot, minden lehetséges eszközzel védjék a fertőzésnek és a megbetegedésnek kitett kategóriákat. Vass Mária szerint a gyermekvédelmi rendszer bentlakásos otthonaiban nem nagyobb a fertőzöttségi arány, mint a lakosság körében, de a hálózatban végzett rendszeres tesztelések minden esetre rávilágítanak akkor is, ha az illető teljesen tünetmentes. A családi típusú otthonok egészségügyi szempontból is biztonságosak, e tekintetben a koronavírus-járvány sem okozhat olyan kihívást, amit ne tudnának megoldani – mondotta a rendszer menedzsere.