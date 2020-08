Szőts Dániel (1925–2017) régi székely nemesi családból származott. Élete mozgatórugójaként tekintett példát mutató szüleire, akik a hétköznapi élet nehézségei ellenére a betevő falat mellett a nehéz időkben is előteremtették a taníttatására szükséges anyagiakat. S bár gyermekkorát Marosvásárhelyen élte, a Székely Mikó Kollégium kisdiákjaként fogalmazódott meg először benne az anyanyelv és munka iránti szeretet, a hagyomány tisztelete, a hazához és szülőföldhöz való hűség gondolata. Demeter Béla, Koncza Samu, Debreczi Sándor és Kelemen Imre egyengette sorsát, formálta gondolkodásmódját, ébresztett benne vágyat a tudományok iránt.

Osztálytársaival együtt sodródott bele a második világháború értelmetlenségébe, két évig és két hónapig viselte a magyar honvédegyenruhát. 1944. július 1-jén társaival együtt kivezényelték az Úz völgyébe, a Keleti-Kárpátok védővonalába, ahol augusztus 26-án váratlanul érte őket az orosz támadás. Számára az Úz völgye a történelmi valóságot, a nemzeti megmaradást jelentette.

1988-ban vonult nyugdíjba, ettől kezdve élénken vett részt a közéletben, megválasztották a Székely Mikó Kollégium véndiáktársasága elnökének, és részt vállalt az egyház életében is. Közéleti tevékenysége alatt 25 különböző folyóiratban és lapban több mint száz írása jelent meg.

Egész életében fontosnak tartotta, hogy nyomot hagyjon, értéket teremtsen és maradandót alkosson. Könyveket írt, dokumentumfilmekben szerepelt, életpályákat méltatott, és mindeközben „volt ereje orvosnak tanulni, karriert építeni, családot alapítani és tisztességes embernek megmaradni”.

Szabadtéri filmvetítés

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 21 órától (esőnap: pénteken) A viszkis című, 2017-es magyar filmet vetítik román felirattal. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani ma és esőnap esetén 13–21 óráig. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Bardoczok találkozója Nagybaconban. 20.00 A Rika Sporthorgász Egyesület. 20.50 Új aszfaltszőnyeg Kisbaconban és Nagybaconban. 20.55 A kultúrház felújítása Vargyas községben. 21.05 Válságban a házasság? – interjú dr. Ferenczi Enikő mentálhigiénés szakemberrel és dr. Czire Szabolcs egyetemi tanárral. A televízió adásai az erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Hitvilág

ONLINE TÉRBE KÖLTÖZIK A CSIT. A Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóra augusztus 9–12. között rendhagyó módon, digitális eszközök felhasználásával várják a szervezők a fiatalokat, hogy tanácsokat, iránymutatást, lelki támaszt kapjanak az isteni szeretet megtapasztalásában, illetve hitük megerősítésében. Az online találkozó lehetőséget ad olyan előadókat is megszólítani, akik egyéb formában elérhetetlenek lennének. Ez nemcsak az előadókra, de a résztvevőkre is igaz: arra számítanak, hogy nem csak a székelyföldi, hanem minden magyarul beszélő fiatal keresztény számára értéket tud képviselni a rendezvény. Jelentkezni a csit.fif.ma oldalon lehet.

Telekkönyvi hivatal

Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro.

Szúnyogirtás

KÉZDIVÁSÁRHELY. A polgármesteri hivatal felhívja a lakók figyelmét, hogy ma 6–10 óráig megismétlik a szúnyogirtást. A permetezést repülőből végzik a város egész területén és a közigazgatásilag hozzá tartozó falvakban (Nyujtód, Sárfalva, Szászfalu, Oroszfalu), valamint a parkokban (Gábor Áron tér, Millennium és Molnár Józsiás park).

SEPSISZENTGYÖRGYÖN a második permetezést pénteken 6 órától ütemezték be. Repülőből történő és földi permetezéssel is irtják a szúnyogokat, utóbbit azokon a területeken, ahol feltehetően jobban el vannak szaporodva. A szúnyogirtásra használt, az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott Cymina Plus hatóanyag nem jelent veszélyt az ember és az állatok egészségére.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Rövien

FORGALOMKORLÁTOZÁS. Székelyföld Kerékpáros Körversenyének 14. kiadása ma a Kastély-etappal folytatódik. A mezőny a Sepsiszentgyörgy–Kovászna–Kézdivásárhely–Bálványos–Barót–Sepsibölön–Sepsiszentgyörgy útvonalon halad. A 11 órakor rajtoló, 175,62 km hosszú szakasz befutójára 15 óra körül kerül sor, ezt követően tartják a díjkiosztó ünnepséget is Sepsiszentgyörgyön a Szabadság téren. A verseny útvonalán forgalomkorlátozásra kell számítani.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a kacatot, ma Lemhényben lomtalanít. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

ASZFALTOZÁS. Sepsiszentgyörgyön a hét folyamán a Puskás Tivadar utca Olt utca és 1918. december 1. út közötti szakaszát aszfaltozásra készítik elő. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy a héten ne parkoljanak az említett útszakaszon.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett autóra szerelhető kis székely zászló is kapható.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra augusztus 30. – szeptember 20. között. Érdeklődni a sepsiszentgyörgyi székhelyen, a Lábas Házban és a 0267 318 160-as telefonon lehet.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.