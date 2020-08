Szeptember 14-én kezdődik az iskola

A Cotroceni-palotában adott nyilatkozatában az államfő azt mondta, hogy az egyes településeken jegyzett koronavírusos megbetegedések számának függvényében három forgatókönyv léptethető érvénybe az iskolakezdés kapcsán: zöld forgatókönyv, amikor a településen kevesebb mint 1-re tehető az ezer főre eső új megbetegedések számának átlaga az előző 14 napban; sárga forgatókönyv, amikor ez az átlag 1 és 3 közé tehető, illetve vörös forgatókönyv, amikor az átlag meghaladja a 3-at. Hangsúlyozta, minden esetben helyi szinten, a helyi adatok figyelembe vételével dönti majd el a megyei vészhelyzeti bizottság, hogy a zöld, a sárga vagy a vörös forgatókönyvet alkalmazzák. A zöld forgatókönyv esetén az iskola valamennyi tanulója bejár az iskolába, a sárga forgatókönyv esetén a tevékenység részben az iskolában, részben online zajlik, piros forgatókönyv esetén pedig senki nem jár be a tanintézménybe – magyarázta. A sárga forgatókönyv alkalmazása esetén az óvodások, továbbá az elemi osztályok tanulói, valamint a nyolcadikosok és a tizenkettedikesek járnak majd be a tanintézménybe, a többi osztály tanulói pedig – az iskola vezetőségének döntése értelmében – felváltva mehetnek iskolába, hogy legyen helyük azoknak, akiknek naponta be kell járniuk.

Az elnök szerint a települések besorolásáról csak a tanévkezdés előtti napokban döntenek az azt megelőző 14 nap esetszámainak átlaga alapján, a jelenlegi adatok szerint azonban a romániai települések nagy részén a zöld forgatókönyv lépne életbe, „néhány száz” olyan település van, ahol a sárga és ötven olyan, ahol a vörös forgatókönyvet kellene alkalmazni.

Klaus Iohannis arról is beszélt, hogy a kormány törvényt dolgoz ki azon szülők helyzetének rendezésére, akik kénytelenek lesznek majd otthon ülni a gyerekekkel azokban az esetekben, amikor online zajlik a tanítás.