Egyre több a súlyos beteg

Magas az újratesztelt pozitív esetek száma is (922), megnőtt viszont a gyógyultak száma, az elmúlt nap folyamán közel hatszázan hagyhatták el a kórházat, illetve több mint kétszázan tíznapi tünetmentesség után. Az áldozatok száma az előző napi negatív rekordhoz (48 haláleset) képest kissé visszaesett, az elmúlt napon 41-en veszítették életüket a koronavírus miatt. A kórházban ápoltak száma ismét emelkedett, 7771-ről 7919-re, a súlyos betegek száma pedig újabb negatív rekordot ért el, intenzív osztályon tegnap 464 páciens életéért küzdöttek.

A tegnap közölt 1309 új fertőzés a második legmagasabb érték a múlt csütörtöki negatív rekord után, és több mint 15 százalékkal meghaladja az előző két hét átlagát. Ez ismét a járvány terjedésének gyorsulását mutatja, de már nem abban az exponenciális ütemben, mint amikor a napi növekmény több mint másfélszerese volt az utóbbi két hét átlagának. Figyelembe véve azt is, hogy a kedd délelőtt – tegnap délelőtti időszakban az előző két hét átlagánál 30 százalékkal több tesztet értékeltek ki, a tegnapi adat sem cáfolja meg a járványügyi szakértők azon reményét, hogy most már stabilizálódott a napi esetszám, vagyis újabb tetőzéséhez közeledik a járvány.

Az embereknek az újabb csúcshoz való viszonyulásáról készíttetett felmérést a Provident Financial Románia: a Novel Research tanulmányból az derül ki, hogy minden hatodik román állampolgár vállalná ismét a megszorításokat, ha jönne a koronavírus-járvány második hulláma, vagy a járványhoz hasonló helyzet állna elő. A válaszadók több mint 46 százaléka úgy véli, hogy a következő évben is nagy hangsúlyt kap az otthonról való munkavégzés, 33 százalék pedig azt nyilatkozta, hogy nem szándékozik az óvodai vagy iskolai közösségbe küldeni a gyermekét. A megkérdezetteknek csaknem a fele volt azon a véleményen, hogy a COVID-19-járvány negatív hatásait a pandémia lejárta után is érezni fogják.

Másfelől Violeta Alexandru munkaügyi miniszter azt nyilatkozta kedd este a közszolgálati televízióban, hogy januárhoz képest az alkalmazottak száma csak kis mértékben csökkent. A tárcavezető rámutatott, a Munkaügyi Felügyelet nemrég azt közölte ugyan, hogy március 16-a és július 15-e között 875 ezer munkaszerződés szűnt meg az országban, ezek többsége azonban olyan munkavállalóké volt, akiknek több munkaszerződésük is futott párhuzamosan. A miniszter szerint az elmúlt időszakban jövedelem nélkül maradt személyek valós számát az alkalmazottakat nyilvántartó Reges/Revisal adatbázis mutatja. E szerint jelen pillanatban 5 580 000 személynek van munkaszerződése Romániában, és ez a szám mindössze 640-nel kisebb az aktív alkalmazottak 2020 januárjában jegyzett számánál – szögezte le. Hozzátette, a 875 ezer megszüntetett munkaszerződés főként annak a számlájára írható, hogy a világjárvány érthető módon nyugtalanságot és zavart keltett a munkáltatókban, akik megszüntettek állásokat, nem sokkal később azonban újakat létesítettek.

Újabb fejlemény, hogy felszólította a nép ügyvédje a munkaügyi minisztériumot, tájékoztassa a munkáltatókat, hogy túlzó intézkedés és törvénytelen is negatív koronavírusteszt felmutatásához kötni az alkalmazottak munkába való visszaállását, akár a karanténidőszak lejárta után, akár a gyógyultnak nyilvánításukat követően mennének vissza munkahelyükre. Az ombudsman azt állítja, ez a gyakorlat a munkáltató megbírságolását vonhatja maga után.

Svájc is szigorít

Augusztus 8-ától Svájc is korlátozza a Romániából érkezők beutazását – derül ki a román külügyminisztérium közleményéből. A tájékoztatás szerint a svájci hatóságok Romániát is felvették a fokozott járványügyi kockázatot jelentő országok listájára, ezért mindenkinek, aki Románia területéről érkezik Svájcba, tíz napra karanténba (lakhelyi elkülönítésbe) kell vonulnia. A karanténba vonulóknak az országba való belépésüktől számított két napon belül kötelességük felvenni a kapcsolatot az illetékes kanton hatóságaival, és követniük kell annak utasításait. A szabályozás szerint a karanténidőszak nem szakítható meg negatív koronavírusteszt esetén. Az intézkedések be nem tartása 10 ezer svájci frankig terjedő bírságot vonhat maga után.

A karanténkötelezettség alól mentesülnek azok a tünetmentes személyek, akik: áru- vagy személyszállítás okán tartózkodtak magas járványügyi kockázatot jelentő országban; akik csak átutaznak Svájcon; akik csak átutaztak Románián vagy más magas járványügyi kockázatot jelentő országon, kevesebb mint 24 órát töltve ott; a svájci egészségügyi rendszerben és/vagy közbiztonsági és rendvédelmi rendszerben dolgozók; akik munkaügyben vagy egészségügyi okból utaznak Svájcba.