Sorra mutatkoznak be az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltjei

Bírósági végrehajtó lenne Dálnok vezetője

Máthé Péter József bírósági végrehajtó pályázza meg a szeptember 27-én esedékes önkormányzati választásokon Dálnok község polgármesteri székét az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben. A jelölt elképzelése szerint friss csapattal új rendet tudnak teremteni a községben.

„A rend, a fegyelem, illetve az emberek közötti tisztelet vezérli az Erdélyi Magyar Szövetség dálnoki polgármesterjelöltjét. Jogász, ismert személyiség és elismert szakember” – indította a sajtótájékoztatót Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megyei vezetője, az EMSZ megyei koordináló testületének elnöke. Máthé Péter Józsefen kívül a Magyar Polgári Párt részéről Nagy-Bogyó Mihály, az EMNP részéről Muzsnai László tanácstagjelöltek fejtették ki álláspontjukat a község helyzetéről és a fejlesztés lehetséges útjairól.

Máthé Péter elmondása szerint 45 éve áll kapcsolatban a községgel felesége révén, az elmúlt tizenkét esztendőben pedig ott is éltek, így volt ideje felmérni, hogy melyek azok a területek, ahol fontos lenne a változás, előrelépés. „Új bandával jövünk, új rendet szeretnénk teremteni”, mivel az eddigi községvezetéstől többet már nem várhatunk, képességeik ennyire adtak lehetőséget – fogalmazott. Máthé Péter tételesen is felsorolt párat a gondok közül: az ivóvíz minőségének ellenőrzését, a források és vezetékek tisztán tartását elhanyagolta a vezetőség, a szennyvízhálózatot nem építették ki, az iskola gondjait is rendezni kell, illetve az egyik legfontosabb probléma, hogy a községnek már hosszabb ideje nincs orvosa. Újságírói kérdésre válaszolva Máthé Péter elmondta: a pontos megoldást még nem látják, de az egyik lehetőség az lenne, hogy Maksával közösen lépjenek, korábban már volt erre példa, az orvosnak nem kellene folyamatosan jelen lennie, elég, ha hetente egy-két nap kijárna rendelni. A község egyébként szolgálati lakást is tudna biztosítani az orvosnak, és nem csak.

Nagy-Bogyó Mihály és Muzsnai László is megerősítette, hogy az ivóvízhálózat karbantartását érdektelenség jellemzi a községvezetés részéről, de az infrastruktúra vonatkozásában is sok a hiányosság, az uniós pályázati lehetőségeket sem sikerült kihasználni. Nem hasznosították a község környékén fellelhető gyógyvízforrásokat, továbbá hiányzik egy sport- és szabadidős tevékenységekre alkalmas létesítmény. A lakosság szempontjából fontos lenne, ha egy napközit is el tudnának indítani az egyházzal közösen. A nagyjából 950 lelket számláló közösség tagjainak meghatározó része gazdálkodó, a gyermekfelügyelet gondot jelent számukra. A gazdáknak ugyanakkor jó lenne némi önkormányzati segítség a különböző támogatások lehívásához, Muzsnai szerint hiányzik a tájékoztatás, ezért sokan elszalasztják a lehetőséget. A jelöltek megemlítették továbbá, hogy közbiztonsági szempontból nagyon fontos lenne, ha már elkezdenék használni a meglévő térfigyelő rendszert. „Ejsze még Sepsiszentgyörgy sem adott annyi híres embert, mint ahányan Dálnokról származtak, ezért szégyen, hogy a község csak ennyire képes” – fogalmazott Nagy-Bogyó. A jelöltek célja úgy fejleszteni Dálnokot, hogy a megvalósítások nyomán az odalátogatók felnézzenek a helyiekre. (ndi)

Női jelölt Árkoson

Koós Izabella távközlési mérnök Árkos elöljárói székéért száll versenybe, fő célkitűzései között szerepel az oktatás minőségének a javítása, a szociális szolgáltatások bővítése, az önkormányzati ügyintézés fejlesztése elsősorban a digitalizáció révén, illetve a lakosság és a községvezetés közötti kapcsolat minél szorosabbra fűzése. Emellett az infrastrukturális problémák megoldása, valamint az egyházakkal közösen a község épített örökségének hatékonyabb kihasználása is a tervei között szerepel.

Amint az Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei vezetője, a pártszövetség megyei koordinációs testületének elnöke felvezetőjéből kiderült, Koós Izabella a harmadik női jelölt, aki polgármesteri székért száll versenybe Háromszéken az EMSZ színeiben. Általa is a választás lehetőségét szeretnék megteremteni. Jelöltjük egyébként most az EMNP színeiben tagja a községi képviselő-testületnek.

Koós Izabella röviden ismertette, melyek azok a területek, ahol mindenképp változást szeretnének hozni a község életében, amennyiben győztesen kerülnek ki a megmérettetésből. Kiemelten fontosnak tartja, hogy az önkormányzati munkában az együttműködés legyen az elsődleges, jó legyen a kapcsolat a döntéshozó testületben, illetve minél közelebbi viszonyt alakítsanak ki a lakossággal. Ezt szolgálná egy félévente összehívandó falugyűlés. Emellett szeretnék bevezetni a hivatalban az elektronikus ügyintézést, a tájékoztatás tekintetében pedig az önkormányzat interaktív honlapjának kiépítését és a közösségi médiában való jelenlétet tartják szükségesnek. A jelölt bővítené az egészségügyi szolgáltatást is, az önkormányzat és családorvos közötti szerződés révén lehetőség lenne alapos szűrővizsgálatokra és általános egészségi állapotfelmérésre a tanintézetek diákjai körében.

Koós Izabella azt is elmondta, szeretnék megfordítani azt a folyamatot, hogy nagyon sok szülő Sepsiszentgyörgyre viszi a gyerekekeit óvodába, iskolába, miközben Árkoson is kimondottan jók a körülmények mind a bölcsőde, mind az óvoda, mind az iskola tekintetében. A terveik között szerepel, hogy a tanintézetek felszereltségét javítsák, ezáltal is vonzóbbá téve azokat. A község és környéke tisztasága kapcsán is hiányosságokat tapasztaltak, ezért hulladéktárolók elhelyezését is tervezik a forgalmasabb külső utak mellett.

Az infrastruktúrát illetően Koós Izabella rámutatott: megoldást kell találni a község szélein lévő utak rendbetételére, mivel ezek mentén kész lakónegyedek jöttek létre az elmúlt években. Ugyanitt a közművesítés kérdését is rendezni kell. A tájékoztatón jelen lévő Csáki Árpád, az MPP megyei elnöke, valamint Kurta Árpád, az EMNP önkormányzati képviselője szerint a község lakossága legkevesebb háromszáz fővel bővült az elmúlt egy évtizedben, ennek is köszönhető, hogy önálló lakónegyedek is létrejöttek. Mint kiderült, Koós Izabella sem tősgyökeres árkosi, de ezt nem érzi hátránynak a mostani versenyben sem, feltett szándéka, hogy az úgymond bevándorlók és a régi árkosiak közötti nyitáshoz is hozzájáruljon.

Újságírói kérdésre válaszolva, mindhárman jelezték, hogy erősíteni kell az egyházak és az önkormányzat közötti kapcsolatot. Az unitárius egyház például jelentős épített örökség – vártemplom, iskolaépület, kultúrotthon – felett rendelkezik, amit jelenleg nem tudnak kellőképpen kihasználni. Önkormányzati segítséggel viszont ezeket az ingatlanokat érdemben tudnák hasznosítani. Elhangzott még, hogy a falunak nincs egyetlen fedett, sport- és szabadidős tevékenységekre alkalmas létesítménye sem. Mindhárman úgy vélik, Árkos szerencsés helyzetben van, egyetlen település alkotja a községet, a bevételei jelentősek, mivel sok jogi személy (termelés, szolgáltatás) telepedett meg itt, így megfelelő vezetés mellett a megye egyik első közigazgatási egységévé nőhetné ki magát. (ndi)

Málnáson is indulnak

A 42 éves Mihály Attila Mátyás Málnás községben indul a szeptemberi választásokon a településvezetői tisztségért. Immár nyolc éve önkormányzati képviselőként tevékenykedik, először a Magyar Polgári Párt színeiben, majd az RMDSZ-szel létrejött megállapodást követően a szövetség égisze alatt – mutatott rá. Megjegyezte, ezúttal a harmadik párt színeiben indul úgy, hogy tulajdonképpen soha nem váltott politikai alakulatot. Azt tervezi, ha nem sikerül elnyernie a polgármesteri tisztséget, tanácstagként folytatja a munkát.

Terveiről nem kívánt bővebben szólni, mint mondta, a kampány során ismerteti majd a község lakóival, ellenben kifejtette: Málnás viszonylag sok pénzből gazdálkodhatott, ennek ellenére úgy érzi, „nem sikerült okosan elkölteni a pénzt”, sok munkát elvégeztek, ám nem úgy, ahogyan azt kellett volna. Utóbbi kapcsán előfordult, hogy vita alakult ki a helyi tanácsban, s ha valaki véleményt nyilvánított, azt személyes támadásnak vették – fejtette ki. Ő maga a mezei utak állapotának javítása miatt lobbizott – „még most is járhatatlanok” – mondta, s a korszerűsítésre volna is lehetőség, hiszen három kőbánya is van a községben. Mihály Attila Mátyás a hiányosságok közt említette továbbá, hogy nincs tornaterem, sem sportpálya a községben, s álláspontja szerint a „kulturális élet elég gyatra”.

A sajtótájékoztatón bemutatták továbbá Szakács Csabát, aki jelenleg az Erdélyi Magyar Néppárt színeiben tevékenykedik Málnás képviselő-testüle­tében, és az EMSZ égisze alatt indul tanácsosi tisztségért. (dvk)