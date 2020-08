„Mindannyian tudjuk, hogy a kézdivásárhelyi emberek mindennapjait megnehezíti hol a vízhiány, hol a rossz minőségű víz. Erről a problémáról beszélnünk kell, értem és átérzem az emberek jogos panaszait” – mondotta bevezetőként Bokor Tibor polgármester, aki szerint a vízszolgáltatóval együtt kell megoldást keresni a felmerülő gondok orvoslására. Azt sem rejtette véka alá, hogy az elmúlt időszakban a szolgáltató és a városvezetés között konfliktusok, nézeteltérések voltak. Az elöljáró azt is hangsúlyozta, nem véletlen, hogy Szilveszter Szabolcsot javasolta alpolgármesternek, hiszen ő az a szakember, akinek ezen a téren is vannak megoldási javaslatai.

„Nekem az a feladatom, hogy megfelelő szakembereket gyűjtsek magam köré és biztosítsam azokat az anyagi forrásokat, melyeket kérnek tőlem” – nyomatékosított a városvezető. Bokor Tibor arról is beszámolt, hogy előző nap arra kérte, Kozsokár Attila igazgatót, hogy tegyenek meg minden lépést, hogy ott, ahol probléma volt, illetve van a vízszolgáltatással, ahol mocskos víz folyik a csapokból, ott a lakóknak ne kelljen fizetniük a szolgáltatásért.

A polgármestert követően Pap Lajos, a város szülöttje mutatkozott be, aki azért tért haza szülővárosába, hogy segítsen a bajok orvoslásában és rendet tegyenek a vízszolgáltatásban. Azt is elmondta, hogy több mint öt éve foglalkozik hálózatmonitorozással, csőtörésekkel és más felmerülő problémák diagnosztizálásával. Egy hónapja került a megyei szolgáltató kézdivásárhelyi részlegéhez, ahol lassan átveszi a cég alegységének a műszaki koordinálását, és egyeztetve Szilveszter Szabolccsal döntenek arról, hogy milyen lépések szükségesek a közeljövőben. Arról is beszélt, hogy készülőben van egy rövid távú kivitelezési terv, ebben elsősorban a vezetékek három-négyszeri mosása szerepel decemberig. Azt is megtudtuk, hogy a városban van öt kritikus pont a Csernátoni, Eminescu, Új, Gyárak és Bethlen utcában, első lépésként még idén a Bethlen, majd a Csernátoni utcában orvosolják a gondokat vezetékcserével. A két víztoronnyal kapcsolatosan arról beszélt, hogy azokat nem lehet újraindítani, mivel statikai állapotuk nem engedi meg ezt. Pap Lajos szerint az is fontos lenne, hogy meghibásodás esetén nem az egész városban, hanem csak azon a bizonyos szakaszon zárják el a vízszolgáltatást a csőtörés kijavításának idejére.