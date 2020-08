Újabb háromszéki áldozat

Az elmúlt napon ismét nagyon sok – 24 147 – tesztet végeztek el, az új esetek száma megközelítette a múlt csütörtöki negatív csúcsot: akkor egy nap alatt 1356, most 1345 új fertőzést igzoltak. Aggasztó mértékben nő Kovászna megyében is az új esetek száma, az elmúlt 24 órában 24 pozitív teszteredmény született, ezzel Háromszéken 512-re emelkedett a járvány kezdete óta azonosított koronavírusos fertőzések száma. Az elmúlt nap folyamán országszinten 737 páciensnek lett másodszor is pozitív a tesztje, közülük ketten Kovászna megyeiek. A gyógyultak száma kissé visszesett a tegnapi, közel hatszázas szinthez képest, az elmúlt napon valamivel több mint négyszáz pácienst bocsájtottak ki a kórházakból, és majdnem háromszázat, akik tíznapi inetrnálás után sem mutattak tüneteket. A szakintézményekben jelenleg 7961 beteget ápolnak, közülük 458 állapota súlyos.