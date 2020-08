Szabadtéri filmvetítések

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) a jövő heti filmvetítések: augusztus 11-én, kedden 21 órától (esőnap: szerdán): Seveled (2019, magyar); augusztus 13-án, csütörtökön 21 órától (esőnap: szombat): Mindenki tudja (2018, spanyol–francia–olasz). Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnap esetén 14–22 óráig. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán augusztus 12-én, szerdán 21 órától (esőnap: csütörtök) a Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) című filmet vetítik 12 éven felülieknek. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon.

Felidézett család- és településtörténet

Baróton az Erdővidék Múzeuma kertjében augusztus 11-én, kedden 18 órától Kik éltek, hogyan éltek Baróton? címmel megtartják a település különböző részeit bemutató sorozat első találkozóját, amelyen a Gát, a Kulcsár és a Híd utcának szentelik a figyelmet. Kiemelten hívják és várják mindazokat, akiknek a három utca bármelyikéhez valamilyen emlékük fűződik, esetleg éltek is ott akár ők, akár szüleik, nagyszüleik, rokonaik, és az emlékek minél jobb felidézéséhez fényképeket is visznek. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. Minden érdeklődőt várnak. A találkozóra érvényes a járvány ideje alatt előírt összes óvintézkedés, szájmaszk viselése és a megfelelő távolság betartása.

Szúnyogirtás

Sepsiszentgyörgyön a második permetezést ma 6 órától ütemezték be. Repülőből történő és földi permetezéssel is irtják a szúnyogokat, utóbbit azokon a területeken, ahol feltehetően jobban el vannak szaporodva. A szúnyogirtásra használt, az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott Cymina Plus hatóanyag nem jelent veszélyt az ember és az állatok egészségére.

Hitvilág

VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánián ma 22 órától kezdődik a virrasztás, amely szombat reggel 6.30-kor szentmisével zárul. A virrasztást a Mária Rádió közvetíti.

BÚCSÚ. Kézdikőváron augusztus 10-én, hétfőn 11 órától tartják a Szent Lőrinc tiszteletére szentelt katolikus templom búcsúját, amelynek főcelebránsa és szónoka Virág László aranymisés plébános.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használhatatlanná vált kacat elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Kézdialmáson és Csomortánban, hétfőn Kommandón. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását.

ASZFALTOZÁS. Sepsiszentgyörgyön a Puskás Tivadar utca Olt utca és 1918. december 1. út közötti szakaszát aszfaltozásra készítik elő. Az önkormányzat felhívja a lakosok figyelmét, hogy a héten ne parkoljanak az említett útszakaszon.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról továbbra is csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat

ingyenes.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

HIBAIGAZÍTÁS. Tegnapi lapszámunkban az Orvosi felszerelések a Rotary Kluboktól című cikkünkben sajnálatos elírás történt. A kézdivásárhelyi kórház nem 1330, hanem 13 300 dollár értékű orvosi felszerelést kapott. Az adományozók, a kórház és az olvasók elnézését kérjük. (iochom)

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap az Oltmező úti Sensiblu (a Kaufland programja szerint, 0267 708 015); Kézdivásárhelyen hétvégén a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Balcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.