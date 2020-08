Idén nincs tömeg a strandon

A Rétyi- és a Besenyői-tó után a sepsiszentgyörgyi városi strandot is meglátogattuk azzal a szándékkal, hogy kiderítsük: vajon mennyire vált be a koronavírus-helyzet miatt bevezetett új program, betartják-e a szabályokat az emberek, félnek-e a járványtól, vagy ugyanolyan nagy az érdeklődés a strand iránt, mint a korábbi években. Személyes élményeink mellett Bartók Gabriella, a strandot működtető Sepsi Rekreatív eladás és marketing igazgatójának, valamint Bartos Botondnak és Daragics Juliannának, a strand területén működő étterem vezetőinek gondolatait is megosztjuk önökkel.

Az a hír járja, hogy aki a Sepsi Rekreatív online jegyértékesítő rendszerén nem vásárol időben jegyet magának, nem biztos, hogy bejut a strandra. Ugyanis, míg a korábbi években hétvégenként 2500 látogatójuk is volt, jelenleg csak 500 vendéget engedhetnek be egyszerre. Túl korán azért mégsem jelentkezhet be az ember, hisz nem tudhatja biztosan, hogy mikor lesz jó idő. Mi kedd este jelentkeztünk be másnap délelőttre, de volt még bőven szabad hely. Mint megtudtuk, délelőtt kevesen látogatják a strandot, a délutáni létszám azonban szép idő esetén közel jár a megengedetthez. Hétvégén rengetegen kint szorulnak. Amint már írtunk róla, naponta két turnusban, 8–13 és 14–19 óra között van nyitva a létesítmény hétköznap és hétvégén egyaránt.

A kapunál mindenkitől nevet és telefonszámot kérnek, csak azután engednek be. Gyönyörű az idő, és csupa békés, nyugodt embert látunk a medencékben és azok környékén. Az elfoglalt napozóágyakból ítélve, mintegy százan lehetnek a strandon. Vidáman lubickoló legénykék, napozó fiatal lányok és anyukák, egy idős férfi, aki a nyugágya melletti napernyővel bajlódik... Egy karúszós fiúcska az édesapja nyakában, aprócska gyermekeikre vigyázó anyukák és unokáikat figyelő nagymamák... Úszótanfolyam a nagymedence szélében. Egy idős házaspár, amint napkrémmel kenegeti egymást, egy labdája után totyogó pelenkás kisbaba, egymást fotózó fiatalok. Két gyerek, aki elszalad mellettünk a csúszdák irányába... Nagyjából ilyen volt a strand képe szerda délelőtt.

Szabályok

Tudtuk, hogy néhány új szabály is érvényben van a strand területén, de sehol sem láttuk kiírva ezeket. Mielőtt először megmártóznánk a medencében, kötelező letusolni – hirdetik továbbra is a régi táblák, sok más információ mellett. Ezeket eddig is tudtuk, de melyek az új szabályok? Alig sikerült felfedeznünk azokat. A medencékbe benyúló létrák közül egyesek csak bejárásra, mások csak kijárásra használandóak. Nyilak jelzik mindezt. A bejáratoknál olyan lábmosók, amilyeneket az üzletek előtt is szoktunk látni, ezekbe belelépve fertőtlenítenünk kell a talpunkat. És aki nem a létrán megy be? Vagy aki a nagymedence másik oldalán foglalt napozóágyat, vajon körbesétálja-e minden alkalommal a medencét ahhoz, hogy alámerülhessen? Az új szabályok értelmében a trambulinokról sem szabad ugrálni, hogy csak a lábmosó használata után léphessünk be a vízbe. Ha minden szabálysértésre sípolnának a felügyelők, vég nélkül fújhatnák...

A szabadtéren működő bár előtt a betonra ragasztott műanyag csíkok jelzik minden irányban a vásárolni szándékozóknak, hogy mekkora távolságot kell betartaniuk az előttük állótól. A strandra való bejáratnál még látványosabban megjelölték a sorban állók helyeit. Mindkettő jól működik: belépőt is, ételt-italt is kényelmesen tud vásárolni magának az ember.

Étel- és italkínálat, árak

Amint már beszámoltunk róla, egy felnőttjegy ára 25 lej, amiben a napozóágy bérlése is benne van, mely tavaly 8 lejbe került. A kedvezményes jegy – 18 éven aluliaknak, 60 év felettieknek és fogyatékos személyeknek – 13 lej, a két felnőtt és három gyerek belépésére szolgáló családi jegy 76 lejbe kerül. Ez esetben az öt napozóágy közül az egyik ingyenes.

A korábbi évekhez képest jóval kisebb a szabadtéri gyorsétterem forgalma – tudtuk meg Bartos Botondtól és párjától, Daragics Juliannától, akik Kovásznán, Baróton is működtetnek éttermeket. Mint mesélik, a vendégek számának korlátozása és a júliusi hűvös időjárás mellett az sem kedvez nekik idén, hogy éppen ebédidőben kell elhagyniuk a strandot az embereknek. Szerencsére, mióta beállt a valódi strandidő, délutánonként azért ételt is fogyasztanak a vendégek. A strandon egy kicsit más a kereslet, mint egy átlagos vendéglőben, itt inkább a gyorsételek iránt érdeklődnek. Daragics Julianna szerint igyekeznek friss alapanyagokat használni, hogy mindig minőségi ételeket kínálhassanak a strandolóknak.

Széles a választék ételben-italban egyaránt: a szendvicsektől, hot dogoktól a csirke- és sertéssülteken át a különböző salátákig és vegetáriánus ételekig, a csapolt, üveges és dobozos söröktől a különböző üdítőkig, fagylalttól a kávéig, csokis kiflitől a mogyoróig, chipstől a bake rollsig mindent árulnak. A sör és üdítő fogy a leginkább, vagy tizenkét különböző ízesítésű limonádét kínálnak, melyekre nagyon rákaptak a szülők-gyerekek egyaránt. 10 lej ugyan az áruk, de a feliratuk tanúsága szerint egészségesebbek, mint az 5 és 7 lejes jégkása. Az árak többnyire a tavalyiak maradtak, egy csapolt sör 6 lej, egy kávé 5 lej, öt darab crispy vagy csirkeszárny szalmakrumplival 23 lejbe kerül. Egy szendvics 10, egy dupla hot dog 8 lej. „Többnyire betartják a sorban állás szabályait az emberek, ezt az 500 főt nyugodtan, kényelmesen ki lehet szolgálni” – teszi hozzá végezetül Bartos Botond.

A vendéglő melletti fagyizónál egy gombóc fagyi 4 lej, egy másik árusnál egy közepes popcorn 7 lej, egy cső főtt kukorica pedig 6 lejbe kerül.

Félnek-e az emberek?

Bartók Gabriellát arról kérdeztük, hogy milyen mértékben változott a strand iránti érdeklődés az idei szezonban, félnek-e az emberek a koronavírustól. Mint mondta, a tavaly óta annyi minden megváltozott, hogy nehéz ezt pontosan felmérniük. A látogatók száma mindenképpen visszaesett a megszorítások miatt, az idei szabályok pedig sajnos az élményeket is korlátozzák. A járványhelyzet tehát csak rosszat tett nekik. Szerencsére ki tudtak találni egy olyan szolgáltatáscsomagot, mely mégis vonzó tud lenni annyira, hogy azért van érdeklődés a strand iránt. Továbbra is rengetegen jönnek Brassóból és más megyékből is, hétvégéken általában több az idegen, akik közül nem mindenki van tisztában a változásokkal, ezért nagyon sok kellemetlenségük adódott már. Sokan dél körül érkeztek, és csodálkoztak, hogy már nem engedik be őket, vagy kiálltak egy hosszú sort, és mégsem jutottak be, mert betelt előttük a létszám. Olyan éles konfliktushelyzet is volt, hogy ki kellett hívni a rendőrséget. Hétköznap délelőttönként általában jóval kevesebben vannak a megengedettnél, ilyenkor dolgoznak az emberek, és az idő is hidegebb. Mint megtudtuk, rengeteg az ellenőrzés a hivatalos szervek részéről, a megyei közegészségügyi igazgatóságtól, fogyasztóvédelemtől, munkaügyi felügyelőségtől...

„Örömmel tapasztaljuk, hogy beindult az internetes jegyértékesítés. Már első naptól voltak internetes vásárlóink, de azóta is egyre többen látják be, hogy kényelmesebb otthonról jegyet vásárolni, mint sorban állni a tűző napon” – mondta az igazgatónő, hozzátéve, hogy nyitás előtt pár órával szokott inkább megugrani az internetes forgalom. Végezetül kifejtette, hogy ők a legjobb szándékkal vezették be ezt a rendszert, de emiatt is volt már panasz azok részéről, akik sorban álltak, és végül nem jutottak be. Kár, hogy nem él mindenki ezzel a lehetőséggel.