A Rétyi- és a Besenyői-tó után a sepsiszentgyörgyi városi strandot is meglátogattuk azzal a szándékkal, hogy kiderítsük: vajon mennyire vált be a koronavírus-helyzet miatt bevezetett új program, betartják-e a szabályokat az emberek, félnek-e a járványtól, vagy ugyanolyan nagy az érdeklődés a strand iránt, mint a korábbi években. Személyes élményeink mellett Bartók Gabriella, a strandot működtető Sepsi Rekreatív eladás és marketing igazgatójának, valamint Bartos Botondnak és Daragics Juliannának, a strand területén működő étterem vezetőinek gondolatait is megosztjuk önökkel.