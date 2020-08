Sok támogatás lesz, de kevés a szakember

Elvi szinten sikerült megegyezniük a polgármestereknek a 2021–2027-es európai uniós költségvetési ciklusban a romániai városoknak elkülönített pénzek elosztásáról – jelentette be Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere egy korábbi sajtótájékoztatóján számolt be ezekről a tárgyalásokról, amelyek célja a vissza nem térítendő támogatások minél igazságosabb elterítése – Románia első uniós éveiben ugyanis csak a nagyvárosok jártak jól a felzárkóztatási alapokkal, a segítségre jobban rászoruló kisebbek hátrányba kerültek.

A 2014–2020-as ciklusban már több jutott a kisebb megyeszékhelyeknek is, a következő időszakban pedig várhatóan még jelentősebb összegek felett rendelkezhetnek: az elöljárók abban állapodtak meg, hogy a keret 35 százalékát egyformán osztják szét a városok között, 65 százalékát pedig a lakosság létszámával arányosan.

Ezek a pénzek egyébként nem maguktól folynak be a helyi költségvetésekbe: pályázni kell rájuk a különböző kiírásoknak megfelelő fejlesztési tervekkel. És aki nem pályázik, az veszíthet is: egy olyan javaslat is van, hogy a három év alatt le nem szerződött összegek visszatérnek a közösbe, ahol versenyezni kell értük. Az még kérdés, hogy ezt a három évet mikortól számolják, a most záruló ciklusban ugyanis többéves késéssel hirdették meg a programokat a minisztériumok – emlékeztetett Antal Árpád.

A polgármester elmondta: most olyan elképzelés körvonalazódott az uniós alapokért felelős tárcánál, hogy az európai projektek megvalósításához szükséges önrészen felül az önkormányzatok az egyes projektek 25 százalékával felérő, kiegészítő tervekkel álljanak elő – ezzel viszont az a legnagyobb bökkenő, hogy nem lesz elég tervező és kivitelező szakember mindezek megvalósítására. A következő években ugyanis egymásra csúszik a két uniós időszak: lesznek olyan, 2014–2020 között elindított beruházások, amelyek csak ezután öltenek alakot (ezek lezárási határideje 2023 vége), ugyanakkor a 2021–2027-es ciklus is rajtolni fog, új projektek, kiírások, pályázatok is indulnak, amelyeket ugyanannak a gárdának kell majd végigvinnie, és ez nem lesz egyszerű feladat.

A polgármester hangsúlyozta, hogy nagyon sok még az ismeretlen tényező, de az tény, hogy sok forrás lesz, amelyekből jelentős fejlesztéseket lehet majd végezni.