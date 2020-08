Egyetemistákat várnak

Előző írásunk

Sepsiszentgyörgy és Sugásfürdő között szombaton több értelemben is rendkívüli eseményre kerül sor. Vajna János azon túl, hogy az Everesting-kihívást elfogadta, és teljesítményével meg is kíván felelni a követelményeknek, egy olyan betegségre, illetve az azzal együtt élésre is felhívja a figyelmet, amely épp a sport révén „szelidíthető” meg.