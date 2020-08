A miniszter rámutatott, a kormány elkülönítette a 250 ezer táblagép megvásárlásához szükséges összeget, és jelen pillanatban arra várnak, hogy az országos közbeszerzési hivatal véglegesítse a beszerzést. „A közbeszerzési feladatfüzetben szeptember 10-e szerepel az átadás határidejeként, addig tehát meg kellene kapni ezeket” – fogalmazott Anisie, hozzátéve, hogy a beszállítónak az internetcsatlakozást is biztosítania kell majd. A miniszter kiemelte, a 250 ezer táblagép mellett 74 ezer laptop vásárlását is tervezi a szaktárca, utóbbiakat 1100 líceum kapná meg. „Nagyon szeretnénk, hogy a tantermekben kezdődjön el az iskola szeptemberben, de készen kell állnunk az online oktatásra is, ha a járványhelyzet megköveteli” – nyomatékosította.

A tárcavezető ismertette, a megszokott módon 45 vagy 50 percesek lesznek az órák az új tanévben is, és az országos vizsgákon alkalmazott modell alapján szerveznék meg a tanulóknak az iskolába való érkezését és távozását. Kiemelte, a sporttevékenységek, testnevelésórák mindenképpen a szabadban zajlanak, és néhány tanórát – például a zene- vagy rajzórát – is meg lehet tartani szabad levegőn, ha az időjárás megengedi, ez azonban minden esetben a tanintézet döntésén múlik.

Az iskolai maszkviselés kapcsán a miniszter rámutatott, ezt törvény írja elő, jelen pillanatban csak az ötévesnél kisebb gyerekek mentesülnek a maszkviselési kötelezettség alól. Ugyanakkor kiemelte, az óvodások és az elemisták esetében az egészségügyi minisztérium hozza meg az erre vonatkozó döntést. Hozzátette, mind a zöld, mind a sárga forgatókönyv alkalmazása esetén kötelező lesz a higiéniai szabályok és a közegészségügyi intézkedések betartása az iskolákban. Arra a felvetésre, hogy a 30-as létszámú osztályokban miként biztosítják a másfél méteres távolság betartását, a tárcavezető azt mondta, utasították a megyei tanfelügyelőségeket, hogy augusztus 12-éig vizsgálják meg az egyes tanintézetek helyzetét, azonosítsák az esetleges problémákat, és szeptember 14-éig közösen megtalálják majd a megoldást ezekre.

Kérdésre válaszolva Anisie rámutatott, zöld forgatókönyv esetén a gyerekeknek kötelező módon iskolába kell menniük, a szülők nem tarthatják otthon őket elővigyázatosságból. „Ha a megyei vészhelyzeti bizottság és a közegészségügyi igazgatóság azt mondja, hogy nem áll fenn semmiféle veszély, nem értem, miért ne vennének részt az órákon a tanulók” – érvelt.

Ha azonban a koronavírus-járvány miatt felfüggesztik bárhol az oktatást, a szülők megkapják bérük 75 százalékát – ezt már Ludovic Orban miniszterelnök jelentette ki. A kormányfő szerint – a korábbi gyakorlattól eltérően – nem országos szintű intézkedésről van szó, hisz az iskolákat is lokálisan zárják majd be ott, ahol a járványtani mutatók ezt indokolttá teszik.