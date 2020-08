A Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnöke úgy véli, miniszterelnökként és a szenátus elnökeként szerzett tapasztalata hasznára lenne a polgármesteri munkában. „Nehéz időszakot élünk, nincs idő a kísérletezgetésre, tapasztalattal rendelkező emberekre van szükség” – fogalmazott. Rámutatott, nincsenek további politikai ambíciói, nem kívánja ugródeszkának használni a polgármesteri tisztséget. Na, erre azért nem vennénk mérget. (Agerpres)

JOBB KÉSŐN, MINT SOHA. Egy ország nevetett fel hangosan, amikor a centenáriumi ünnepségek hevében, 2018 novemberében törvénnyel kötelezték a kormányt arra, hogy négy éven belül építsen autópályát Erdély és Moldva között a Marosvásárhely–Jászvásár útvonalon. Ha ezt az országot nem Romániának hívnák, akkor a kivitelezők a meló felét már el is végezték volna, de még nemhogy egy nyamvadt kapavágás nem történt, de az illetékesek még mindig a megvalósíthatósági tanulmánnyal vacakolnak, ami leghamarabb 2021 januárjában lesz készen. Legalábbis ezt mondja most Lucian Bode szállítási miniszter, aki összeadott, szorzott, osztott, majd bejelentette, az Egyesülésről elnevezett autópálya 2027-ben el fog készülni. Hát erre mondják: jobb későn, mint soha. (Főtér)

IOHANNIS MÉG VÁRHAT. A koronavírus-járvány miatt jövő májusra halasztják a 2020-as Nagy Károly-díj átadását, amit Klaus Johannis államfő kapott volna meg „a kisebbségek és a kulturális sokszínűség védelméért”, illetve az ország európaiságának és jogállamiságának védelméért. A díjat azt követően sem vonták vissza tőle, hogy a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) panaszt emelt ellene, amikor a „ionopot chivanoc” kijelentésével és gesztusaival megsértette az egész magyar közösséget. Az SZNT panaszára reagált is Jürgen Linden, a Nemzetközi Nagy Károly-díjat adományozó aache­ni bizottság elnöke, aki „nem vélte felfedezni” Klaus Johannis magyarokat megbélyegző szándékát, és elmondta, továbbra is „meggyőződéses européernek” tartja az államfőt, akitől nem vonják vissza a kitüntetést. Közben egy állampolgári kezdeményezés is megjelent a CitizenGo platformon, amely Iohannis Nagy Károly-díjának visszavonását kéri, ezt tegnapig már majdnem húszezren írták alá. (Transindex)