A székely kör mezőnye 11 óra után kevéssel indult el Sepsiszentgyörgyről, majd a Kovászna, Kézdivásárhely, Sepsibükszád és Barót érintésével kora délután ért vissza a megyeszékhelyre. Rögtön a rajtot követően máris akadt kiesője a szakasznak, majd szép sorjában többen is csatlakoztak hozzá. Rétynél még egy bolyban haladtak a versenyzők, s Cófalva környékén jegyezhettük fel az első szökési kísérletet, de a mezőny gyorsan semlegesítette a próbálkozást. A kovásznai sprintet a lengyel Stanislaw Aniolkowski (CCC Developement Team) húzta be, a kézdivásárhelyit pedig a szlovák Lukas Kubis (Dukla Banska Bystrica) nyerte. A céhes városból a versenyzők Torja felé vették az irányt, s a bálványosi hegyi befutó előtt háromba szakadt a mezőny. Mikóújfalunál, mintegy 89 km megtétele után a későbbi győztes kazah Yevgeniy Fedorov (Vino Astana Motors) 45 mp-vel előzte meg üldözőit. Ilyen körülmény között ő nyerte a Hatod-tetői hegyi részhajrát, akárcsak a baróti sprintet. Miklósváron Fedorov előnye közel 3 perces volt, s mivel a kazah helyenként 50 km/órás sebességet diktált, kezdett kifogyni az erejéből. Mögötte csupán a Mazowsze Serce Polski kerekese, Jakub Kaczmarek bírta a tempót, de Lügetnél egyperces hátrányban volt, sőt, Előpataknál be is fogták őt. Csökkenő előnye ellenére Fedorovnak sikerült hazaérnie, és végül több mint fél percet vert üldözőire. Másodiknak a prológ harmadikja, a lengyel Stanislaw Aniolkowski (CCC Developement Team) ért be, harmadik pedig honfitársa, Baneszek Norbert (Mazowsze Serce Polski) lett.

Eredmény (Kastély-etap/ 175,6 km): 1. Yevgeniy Fedorov (kazah, Vino Astana Motors) 4:01:22 perc, 2. Stanislaw Aniolkowski (lengyel, CCC Developement Team) +39 mp hátrány, 3. Banaszek Norbert (lengyel, Mazowsze Serce Polski) azonos idővel, 4. Elia Menegale (olasz, Gallina Colosio Eurofeed) a. i., 5. Pierre-Pascal Keup (német, LKT Team Branderburg) a. i. Az összetett állása: 1. Yevgeniy Fedorov (kazah, Vino Astana Motors) 4:8:21 óra, 2. Adrian Kurek (lengyel, Mazowsze Serce Polski) +25 mp hátrány, 3. Stanislaw Aniolkowski (lengyel, CCC Developement Team) +27 mp h, 4. Szergej Cvetkov (román, Románia válogatottja) +33 mp, 5. Lukas Kubis (szlovák, Dukla Banska Bystrica) +36 mp h.

Mára a mezőny Hargita megyébe tette át székhelyét, s csíkszeredai indulással és érkezéssel kerül sor a Király-etapra. A 198,44 km-es szakasz négy hegymenetet és három sprintet tartalmaz. (tibodi)