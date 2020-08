Az újonnan fertőzöttek körében a legtöbb esetet a megye keleti felében jegyezték, a nagyszámú munkavállalót foglalkoztató cégeknél terjed leginkább a fertőzés – állítja a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője. Ágoston László igazgató lapunknak elmondta, az új esetek jelenleg elsősorban Kézdivásárhely környékéről származnak, de elszórtan Háromszék más térségeiből is jegyeznek fertőzést.

Az igazgató úgy véli, az egészségügyi személyzet mellett a lakosság is sokat tett azért, hogy a járvány ne terjedjen el a közösségekben, szerinte e tekintetben a legnagyobb veszélyforrást ezután is a sok dolgozót foglalkoztató cégek jelentik, ahol nehezen megvalósítható a személyek közötti távolságtartás. Ágoston László a nyaralókat is a potenciális fertőzők kategóriájába sorolja, akik különböző helyekről magukkal hozhatják a vírust, de szerinte nincs magyarázat arra, hogy melyik korosztály kitettebb a betegségnek.

Az országos stratégiai központ péntek déli jelentése szerint az augusztus 6. és augusztus 7. déli 13 óra között tizenegy új fertőzést jegyeztek Kovászna megyében, ezzel 523-ra emelkedett a járvány kezdete óta megjelent fertőzések száma Háromszéken, említett nap alatt egy esetben az újratesztelés eredménye pozitív volt.