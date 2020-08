Apróhirdetések, gyászjelentők

Felidézett család- és településtörténet

Baróton az Erdővidék Múzeuma kertjében augusztus 11-én, kedden 18 órától Kik éltek, hogyan éltek Baróton? címmel megtartják a település különböző részeit bemutató sorozat első találkozóját, melyen a Gát, a Kulcsár és a Híd utcának szentelik a figyelmet. Kiemelten hívják és várják mindazokat, akiknek a három utca bármelyikéhez valamilyen emlékük fűződik, esetleg éltek is ott akár ők, akár szüleik, nagyszüleik, rokonaik, és az emlékek minél jobb felidézéséhez fényképeket is visznek. Házigazda: Hoffmann Edit muzeológus. Minden érdeklődőt várnak. A találkozóra érvényes a járvány idejére előírt összes óvintézkedés, szájmaszk viselése és a megfelelő távolság betartása.

Szabadtéri filmvetítések

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) az e heti filmvetítések: augusztus 11-én, kedden 21 órától (esőnap: szerdán): Seveled (2019, magyar); augusztus 13-án, csütörtökön 21 órától (esőnap: szombat): Mindenki tudja (2018, spanyol–francia–olasz). Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani hétfőn, szerdán és pénteken 12–20, kedden, csütörtökön és esőnap esetén 14–22 óráig. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán augusztus 12-én, szerdán 21 órától (esőnap: csütörtök) a Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) című filmet vetítik 12 éven felülieknek. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon.

Megjelent

Az Erdélyi Gyopár negyedik lapszáma liliomos borítóval üdvözli olvasóit. Virágosnak is nevezhetnénk a számot, hiszen több szálon is kötődik a természet százszorszépjeihez. Olvashatunk benne az óvárhelyi rezervátumról, ahol a kockásliliom ezerszámra nyílik, megismerhetjük egy újabb természetvédelmi terület flóráját a Fekete-tenger bulgáriai északi tengermellékén. A természetvédelem jegyében szolgálnak jó tanáccsal a szakemberek, hogy mire figyeljünk oda (nem csak a szemünkkel) kirándulásokon. Virágos témát tálal egy új sorozat is, a Fele se mese, amelyben a szerzőpáros arra hívja meg a kicsiket és nagyokat, hogy lépjenek be a mesevilágba, éljék és írják tovább a mesét. További cikkek: A turistaság és a cserkészet, Rejtőzködő kincseink nyomában, Múzeumi iránytű – 15 éves a tusnádi Borvízmúzeum, A borszéki kisvasútról, Tavasz a Tündérkert határvidékén, Képeslapok a nagyvilágból, Meseszép Föld… A csillagászattól a gombák világáig barangolhat az olvasó, s megismerhet egy olyan találkozást is, amelyet szabad szemével nem lát az ember. A legkisebbek világában a legremekebb alkotás legparányibb elemeinek szemlélésére hívnak minden korosztályt az Erdélyi Gyopár szerzői és kiadója, az Erdélyi Kárpát-Egyesület.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön kedden 8–16 óráig a Jókai Mór és a Farm utcában, Sepsiszentkirályban, Szalomérban, Illyefalván és Aldobolyban szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a kacatot, ma Kommandón, kedden Kilyénben és Szotyorban lomtalanít. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. ♦ Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

GOMBAELLENŐRZÉS. A ­László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat

ingyenes.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Farmacom (telefon: 0367 407 568, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) hétköznap 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.