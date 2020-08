A pénteki Király-etapot is megnyerő lengyel Jakub Kaczmarek sikerével zárult Székelyföld Kerékpáros Körversenyének tizennegyedik kiírása. A dobogó második fokára a román válogatott Szergej Cvetkov állhatott fel, míg a harmadik a szintén lengyel Stanislaw Aniolkowski lett. A Romániát érintő szigorítások miatt idén csak 15 csapat összesen 88 sportolója sorakozott fel a székely körnek rajtjánál, végül csupán 56-an fejezték be a viadalt.

A sepsiszentgyörgyi prológot és a háromszéki Kastély-etapot követően Székelyföld Kerékpáros Körversenyének mezőnye péntekre Hargita megyébe tette át a székhelyét, ahol további 326 km várt a versenyzőkre. A közel 200 km-es Király-etap során öt hegymenet és három sprint szerepelt a műsoron, a kerékpározók Csíkszeredából indultak és ide is értek vissza. A szakaszból mindössze 11,2 km telt el az első sikeres szökésig, s az élen haladók előnye a Bucsin-tetőig öt perc is volt. A felmenet rendesen szétszórta a mezőnyt, s az élboly négy kerékpározóból háromra apadt, a székelyudvarhelyi sprintet követően azonban folyamatosan apadt az előnyük. Csíkszereda felé Jakub Kacmarek (Mazowsze Serce Polski) csapattársa segítéségével beérte az elöl haladókat, majd szépen meglépett a mezőnytől, és végül megnyerte a székely kör második szakaszát. A második helyre a román Emil Dima (Giotti Victoria), míg a harmadikra a szlovák Kubis Lukas (Dukla Banska Bystrica) futott be.

Szombaton két fél szakasz várt a bringásokra. Az elsőn (3/A) – egyéni hegyi időfutamon – a román színekben versenyző, kisinyovi születésű Szergej Cvetkov érte el a legjobb időeredményt. A 122 km-es második félszakasz (3/B) Csíkszeredából indulva Felcsík és Alcsík érintésével a hargitai megyeszékhely utcáin zárult, amin izgalmas hajrá után az olasz Davide Bauce (Gallina Colosio Eurofeed) nyert. Az érdekes utolsó nap ellenére összetettben Jakub Kaczmarek megőrizte elsőségét és megnyerte a 2020-as székely körversenyt.

Az összetett végeredménye: 1. Jakub Kaczmarek (Mazowsze Serce Polski) 11:56:06 óra, 2. Szergej Cvetkov (Románia válogatottja) 11:56:13 óra, 3. Stanislaw Aniolkowski (CCC Developement) 11:57:05 óra.

Egyéni díjak: * legjobb hegyimenő: Jakub Kaczmarek * az összetett pontverseny győztese: Stanislaw Aniolkowski * a legjobb U23-as versenyző: Lukas Kubis * a legjobb román versenyző: Szergej Cvetkov * a legjobb magyar versenyző: Filutás Viktor (Giotti Victoria). A csapatverseny végeredménye: 1. Mazowsze Serce Polski, 2. Giotti Victoria, 3. CCC Developement Team... 11. Team Novák. (t)