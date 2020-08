Az Alpin Sport Egyesület szervezésében augusztus 29-én Sepsikőröspatak és Sugásfürdő ad otthont a 29. Háromszék Triatlon versenynek, amely idén egyben tereptriatlon országos bajnokság is. A koronavírus-járvány miatti előírásokat figyelembe véve és betartva, ezúttal nézők nélkül zajlik a megmérettetés, valamint összesen száz sportoló nevezhet a viadalra. A szervezők várják az önkéntesek jelentkezését.

Az érdeklődők augusztus 20-ig nevezhetnek az alpinsport.ro honlapon, valamint augusztus 28-án 18 és 20 óra között Sugásfürdőn is lehetőségük lesz iratkozni, amennyiben maradnak szabad helyek, viszont ezen résztvevők nem kapnak rajtcsomagot.

A szervezők minden évben nagy odafigyeléssel választanak útvonalat a versenyzőknek, mindenki megtalálhatja a korosztályának és fizikai felkészültségének megfelelő kihívást, hiszen számtalan táv közül választhatnak. Idén a járvány miatti korlátozások nem tették lehetővé, hogy a sportolók megfelelően készüljenek az első próbára, hiszen az uszodák több hónapig zárva voltak, így a szervezők ezt is figyelembe vették, és csökkentették a távokat.

Az érdeklődök 5 kategóriában nevezhetnek: * gyermek (13 éves korig): 100 m úszás, 3000 m kerékpár, 500 m futás * kadét (14–16 év): 300 m úszás, 10,6 km kerékpár, 1,9 km futás * mini táv (17–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60+ év): 300 m úszás, 10,6 km kerékpár, 1,9 km futás * standard táv ( 17–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60+ év): 900 m úszás, 30,2 km kerékpár, 6,2 km futás * váltó (100 év alatt és 100 év fölött): 900 m úszás, 30,2 km kerékpár, 6,2 km futás.

Azok a versenyzők, akik úgy érzik, egyedül nem tudnák teljesíteni a próbákat, váltóban is indulhatnak, így egy versenyzőnek csupán egy versenyszámot kell teljesítenie. A triatlonisták a kőröspataki tónál rajtolnak, ezt követően kerékpárral folytatják a megmérettetést, természetesen a különböző kategóriák esetében az útvonal is változik, viszont mindenki Sugásfürdőn fejezi be a második próbát, majd a kerékpárok a depóban maradnak és a sportolók futással zárnak. (miska)