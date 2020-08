A rajtnál Bottas és Hamilton is jól jött el, a harmadik helyért pedig Verstappen sikeresen támadta meg Nico Hülkenberget (Racing Point). Öt körrel a start után Bottas, Hamilton, Verstappen volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje. A kerékcserék sorát Bottas kezdte meg, majd Hamilton is a bokszban járt, Verstappen viszont csak a 27. körben hajtott a bokszba friss gumikért. A Mercedes versenyzői folyamatosan panaszkodtak a gumik kopására, Verstappen pedig elegendő előnyt autózott ki ahhoz, hogy a bokszutcából a pályára visszatérve egyből támadhassa Bottast. A holland gond nélkül meg is előzte a finnt, így 24 körrel a leintés előtt újra vezetett.

A 30. körben tehát Verstappen, Bottas, Hamilton volt az első három sorrendje, ugyanakkor három körrel később Verstappen és Bottas egyszerre hajtott a bokszba kerékcserére. Hamilton ekkor az élre került, de a 42. körben ő is friss abroncsokat kapott, és negyedikként tért vissza a pályára. Tíz körrel a leintés előtt Verstappen, Bottas, Charles Leclerc (Ferrari) volt a sorrend az első három helyen, Hamilton pedig nagy felzárkózásba kezdett, megelőzte Leclerc-t, majd Bottast is, de Verstappent a győzelemért már nem volt ideje megtámadni.

A vb a hét végén Spanyolországban folytatódik.