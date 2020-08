Következő írásunk

Kemény időket élnek a színházak (is). Főként az államilag kevésbé vagy egyáltalán nem támogatott, független társulatok. De az, ami most történt, elsősorban nem ennek a mindannyiunk által nehezen kezelhető helyzetnek a következménye. Ez csak betette az ajtót. Több napon át követtem a közösségi oldalon, hogy Marosvásárhelyen nagyon „színházgyanús” bútordarabokat, tárgyakat, felszereléseket árusítanak ki, de mivel már nem ott élek, nem tudtam, hogy miről is van szó. Utánaérdeklődhettem volna, de nem tettem. Majd csak kiderül. Aztán jött a hír, hogy megszűnt a marosvásárhelyi független kortárs táncszínház, a város határain túl is ismert és elismert András Lóránt Társulat.