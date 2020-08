Koronavírus: lehetnek még negatív rekordok

A stratégiai kommunikációs törzs tegnapi jelentése szerint a szombat délelőtt – vasárnap délelőtti időszakban kevesebb tesztet végeztek (a múlt heti átlag kétharmadát), ezért országszinten is visszaesett az új esetek száma: 1145 embernek (ebből öt háromszéki) lett első alkalommal pozitív a koronavírustesztje, 534-nek pedig másodszor is (nincs köztük háromszéki). A járvány kezdete óta a fertőzöttek száma elérte a 61 768-at, a mostanáig meggyógyultak száma ennek közel fele, 30 119, illetve még 6371-en vannak azok, akik tíznapi tünetmentesség után elhagyták a kórházat. Az áldozatok száma alig csökkent az előző napokhoz képest, a stratégiai kommunikációs törzs legutóbb 41 újabb halálesetről számolt be. Kórházban 7640 pácienst gondoznak, a súlyos betegek száma ismét megközelítette a szerdai negatív rekordot (464), most 458-an fekszenek intenzív osztályon, tízzel többen, mint előző nap.

Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke a Digi televíziónak nyilatkozva azt mondta, lassú ütemben ugyan, de még mindig nő az új megbetegedések száma. „Az elmúlt csaknem két hétben több mint ezer új esetünk volt naponta, és a megfertőződések nagy számának következményeként egy bizonyos időszakon belül – amelyet most nagyon megközelítettünk – növekedni fog az elhalálozások és az intenzív terápiás kezelésre szorulók száma” – tette hozzá.

Időközben Románia 10 millió dózist igényelt az Európai Uniótól a koronavírus elleni, jelenleg fejlesztés alatt álló vakcinából – jelentette be szombaton Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint első körben a fertőzésnek leginkább kitett kategóriákba tartozók, azaz az egészségügyi dolgozók, az idősek és a kisgyerekek, valamint a krónikus betegek kapják meg az oltást, amint az rendelkezésre áll majd.

Miután a kormány a múlt héten a helyi hatóságokra bízta a járvány terjedésének megfékezését célzó újabb korlátozások bevezetését, egyre több megyében döntött úgy a helyi járványügyi operatív törzs, hogy a kültéri zsúfolt helyeken is kötelező a védőmaszk viselése. Az erdélyi megyék közül Brassó, Arad, Temes, Kovászna és Szatmár megye után szombattól Kolozs és Maros megyében, holnaptól pedig Hargita megyében is kötelező a védőmaszk viselése a megyei operatív törzs által kijelölt kültéri helyeken.



Megóvta az ombudsman

Az új karanténtörvény ellen is alkotmányossági óvást emelt pénteken az ombudsman. A nép ügyvédje ezúttal nem a törvény egésze ellen emelt kifogást, hanem azt a rendelkezést találta alkotmánysértőnek, amely szerint a tünetmentes fertőzöttet legfeljebb 48 óráig lehet orvosi kivizsgálás céljából akarata ellenére elszigetelni egy egészségügyi intézményben. Az ombudsman szerint a szabadságvesztéssel felérő elszigetelés az utolsó megoldás kellene legyen, ha már a kevésbé „korlátozó” lehetőségek kimerültek, nem pedig az első, a törvény erejével előírt intézkedés. Mint ismert, július első három hetében a korábbi karanténintézkedések jogalapját megszüntető alkotmánybírósági határozat hátráltatta a koronavírus-járvány elleni védekezést.

Ludovic Orban miniszterelnök az újabb alkotmányossági óvást Románia alapvető érdekei elleni támadásként értékelte. A kormányfő érthetetlennek nevezte a „kitartást”, amellyel az ombudsman azokat a törvényeket támadja, amelyek nélkülözhetetlenek a járvány megfékezése, az emberek életének és egészségének megvédése szempontjából. A miniszterelnök felidézte, hogy a korábbi karanténintézkedések jogalapját is az ombudsman óvása nyomán számolta fel az alkotmánybíróság, és a kormánynak ezért három hétig nem voltak eszközei arra, hogy a fertőzötteket elkülönítse, a velük érintkezésbe került embereket pedig karanténban tartsa. A joghézag három hetében „több ezer fertőzött járt-kelt az utcán”, aminek „drámai következményei” meglátszottak a fertőzési statisztikákon.



A kormány intézkedik

Pénteken a kormány néhány, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedést is elfogadott. A kabinet rendelkezett a munkaidő csökkentésének lehetőségéről azoknál a cégeknél, amelyek tevékenységét akadályozza vagy korlátozza a koronavírus-járvány. A vonatkozó sürgősségi kormányrendelet lehetővé teszi, hogy kiegészítő pótlékot kapjanak a napszámosok és az idénymunkások, és támogatja a távmunkát is. A kormány számításai szerint mintegy 700 ezer ember veheti igénybe a fenti támogatásokat, ez körülbelül 2,4 milliárd lejjel terheli a költségvetést.

Sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány a közegészségügyi felügyelőknek járó pótlékokról is. Eszerint a veszélyhelyzet lejártáig a megyei közegészségügyi igazgatóságok igazgatótanácsainak tagjai az alapbérük 40 százalékának megfelelő pótlékban részesülnek, az ellenőrzéseket végző közegészségügyi felügyelők pedig az alapbérük 30 százalékát kitevő pótlékra jogosultak.



Németország is szigorít

Frissítette pénteken Németország a járványügyi szempontból biztonsági kockázatot jelentő térségek jegyzékét, amelyre hét romániai megye is felkerült: az Argeş, Bihar, Buzău, Neamţ, Ialomiţa, Mehedinţi és Temes megyéből Németországba érkező személyeknek – állampolgárságtól függetlenül – az országba érkezésük előtt legtöbb 48 órával készült negatív teszteredménnyel kell igazolniuk, hogy nem koronavírus-fertőzöttek, vagy az érkezésüket követő 72 órán belül alá kell vetniük magukat egy ingyenes tesztelésnek, és karanténban kell maradniuk az eredmény kézbesítéséig. A tartományok járványügyi rendelkezéseiről a következő weboldalon olvasható bővebb tájékoztatás: www.bundes­regierung.de.