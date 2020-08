„A napokban összegyűlt csaknem 5000 aláírás azt bizonyítja, hogy Vásárhelyen nemcsak szükség, de igény is van a változásra” – emelte ki Soós, mert szerinte riválisai „Dorin Florea klónjai”, akik nem érdekeltek a változásban. „A mai napon Marosvásárhelyen elkezdődött a változás” – jelentette ki a jelölt. Hozzátette: „számos marosvásárhelyi román ajkú ember fog csattanós választ adni arra a kérdésre, hogy le tudjuk-e győzni az etnikai szavazás reflexeit.” Soós azt is hangsúlyozta, hogy azért érdemes rá szavazni, mert egyedül az ő terve hozhat tényleges változást, a többi jelölt a bukott Florea rendszerét akarja tovább éltetni. (Maszol)

ÚGY VÁLTJA A PÁRTOKAT, MINT MÁS AZ INGÉT. A két szövetséges magyar kispárt, a Magyar Polgári Párt, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői, Mezei János és Csomortányi István bejelentették, hogy a nagykárolyi Pop Zoltán Carol lesz a jelöltjük a Szatmár megyei tanácselnöki tisztségre szeptemberben. A jelölt nem ismeretlen a szatmáriak körében, hisz a Traian Băsescu által vezetett – azóta a Nemzeti Liberális Párttal összeolvadt – Demokrata-Liberális Párt egyik helyi szintű vezetője volt, az alakulat színeiben pedig szenátori tisztségért is indult 2008-ban. A megelőző helyhatósági választásokkor, 2004-ben pedig Nagykárolyban indult a polgármesteri tisztségért a Gigi Becali-féle Új Generáció Pártja jelöltjeként, azonban egyik alkalommal sem sikerült elérnie a megcélzott tisztséget. (Transindex)

ÍGY NEM LESZ AUTÓPÁLYA. Múlt héten Lucian Bode szállítási miniszter bejelentette, az Egyesülésről elnevezett autópálya 2027-ig megépül, mert a liberális kormány a lehető legkomolyabban veszi a Marosvásárhely és Jászvásár között épülő sztráda projektjét. Erre egyébként két éve törvény is kötelezi a kormányt. A pénteki kormányülésen azonban kiderült, a jövő évre szóló, jelentős beruházásokat sorjázó lista még csak említést sem tesz a Moldvát Erdéllyel összekötő, A8-as sztrádáról. Lett is ebből balhé: Ludovic Orban miniszterelnök jól leteremtette a kormányülésen a dokumentumot összeállító Antonel Tănasét, majd ráparancsolt a kormányhivatal főtitkárára, hogy azonnal írja fel a lajstromra az Egyesülés autópályát, valamint a Bákó és Ploiești között építendő sztrádaszakaszt is, mert valahogy az is lemaradt… (Főtér)