Tilos a száraz növényzet, a tarló, valamint a növényi maradványok égetése tartós szárazság és kánikula idején – hívta fel a figyelmet közleményében a megyei sürgősségi felügyelőség. Tolvaj Marius szóvivő szerint az előző napokban a tűzoltókat többször is riasztották, miután a megye három településén is lángra kapott a növényzet. Székelyszáldoboson, Bibarcfalván és Rétyen is figyelmetlenség, illetve a nyílt láng használata nyomán keletkezett tűz – közölte lapunk érdeklődésére.