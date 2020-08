Kolcza István, az Erdélyi Magyar Néppárt önkormányzati képviselője, a pártszövetség megyei koordináló testületének tagja lapunk megkeresésére elmondta, egy tucat önkéntes szombaton nagyjából öt zsák hulladékot gyűjtött össze a Büdös-kút közvetlen környezetéből, emellett lenyírták a füvet, kitakarították a forrás elvezető csatornáját, valamint lefestették a faoszlopokat és a korlátokat is. Az akció ezzel nem ért véget, e hét folyamán pótolni szeretnék azokat a kőlapokat, amelyek megsérültek, illetve újakra cserélik azokat is, amelyek a kút közvetlen szomszédságában ülőhelyként szolgálnak. Kolcza István felidézte, hogy pár héttel ezelőtt megkeresték az önkormányzatot, valamint a Szemerja-Görgő közbirtokosság vezetőségét, hogy engedélyt kérjenek az akcióra (lévén, hogy a kút és környéke részben közterület, részben a közbirtokosság birtoka), de csak utóbbitól kaptak beleegyező választ, a városháza illetékesei még nem jeleztek semmit az igénylésükkel kapcsolatban. Kolcza István szerint ennek ellenére nekiláttak a takarításnak, tatarozásnak. Beszámolója szerint az akció alatt azt is számolták, hányan fordultak meg a kútnál, egy óra alatt a számuk megközelítette az ötvenet, ami azt jelenti, hogy egy nap alatt mindenképp több száz ember keresi fel a borvízforrást. Az akcióban a pártszövetség megyeszékhelyi polgármesterjelöltje, Tatár Imola is részt vett.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata pénteken rövid tájékoztatóban jelezte, hogy egy másik, szintén sokak által felkeresett helyszínen, a Sugásfürdő felé vezető út mentén, a Honvéd-kútnál kicserélték a piknikezők, kirándulók számára több mint tíz éve kihelyezett, és azóta elkorhadt asztalokat és padokat, tartósabb tölgyfából készültekre cserélve a régi bútorzatot. A városkörnyéki piknikhelyek közelében álló bútorzat leromlott állapotát egyébként az elmúlt hetekben az EMSZ is szóvá tette.