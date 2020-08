Támogatói aláírásokat gyűjt Tatár Imola

Tatár Imola rövid beszédében kiemelte, indulásával tulajdonképpen példát kíván mutatni, hogy fiatalként, nőként is lehet eredményeket elérni a politikában, és hangsúlyozta, munkája során – a szövetséghez hasonlóan – támogatni fogja a fiatalokat, ösztönözni itthon maradásukat, szeretné bizonyítani, hogy nem lehetetlen a szülőföldön való boldogulás. Kijelentette, fontos számára a verseny, és a tisztességes verseny híve, s hogy ezt be is bizonyítsa, előbb saját, majd ellenfele, Antal Árpád listáját is aláírta.

Tatár Imola támogatói listáját az elsők között látta el kézjegyével Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke, az EMSZ megyei koordinációs testületének vezetője, illetve Kulcsár-Terza József, az MPP RMDSZ-színekben megválasztott háromszéki parlamenti képviselője. Aki támogatni szeretné az EMSZ sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltjét, a város öt pontján írhatja alá az ívet: a főtéren, a Mikó cukrászdával szemben, a Szemerja negyedi, valamint az Állomás negyedi Bertis üzletek előtt, a központi piacon a Merkúr üzlet előtt, valamint a Sugás Áruháznál kihelyezett standoknál.