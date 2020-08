Miután nem éppen békés úton eltávozott az élők sorából a romániai alvilág kiemelkedő alakja (netán legnagyobbika), Florin Mototolea alias Emi Pian, országszerte, de lehet, hogy határainkon túl is gyászba borultak a bűnözők. Pian testvérei megmondták, hogy hazajönnek bosszút állni, pedig a tettes nem is akarta megölni őt, hanem csak fegyelmezési okokból megsebesíteni, ami túl jól sikerült.

Még ellenségei, ha titokban is, de biztosan leróják kegyeletüket a hős földi maradványai előtt. Nagy a gond, mert el kell dönteni, hogy ki lesz az újabb „keresztapa”. (Meghalt a király, éljen a király!) Ebben a papának döntő szava lett volna, de nem engedték haza a börtönből, ahol jelenleg tartózkodik. Sebaj, majd onnan is meg tudja üzenni döntését. Az utódok közt leginkább esélyesek a család Istronom, Demon és Seif becenevű tagjai. Egyik barátja azt írta a Facebookon: Meghalt Románia főnöke, Emi Pian, Isten nyugosztalja. Pian azért kapott 2017-ben három évet (ebből szabadult tavaly szeptemberben), mert kölcsönadott egy, a kockavetésben vesztes alaknak 20 ezer lejt (még napi 35 százalékos kamatot is felszámolnak ilyenkor!), amit az szintén elvesztett, és ezért zálogul odaadta Piannak Audi Q7-es autóját. Az illető másnapra összeszedte a pénzt, de a kölcsönöző nem adta vissza az autót, hanem egyszerűen eladta.

Szerencsére nekünk, egyszerű földi halandóknak nem kell félnünk az alvilág tevékenységétől, mert a belügyminiszter Marcel Vela kijelentette, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tarják. A rendőrök közelről figyelik az alvilági klánok tevékenységét, hogy a főváros utcáin megakadályozzák az erőszakos cselekményeket. Csak azt nem tudom, hogy ha azok tevékenysége törvényes, akkor miért foglalkoznak velük, ha meg nem, akkor miért nem számolják fel a bandákat? Vela azzal is biztat, hogy: „Akit Pian megölésével vádolnak, azt már letartóztatták, többeket kihallgatásra vittek”. (Megnyugodtam.)

Neki némileg ellentmond Dumitru Coarna, a rendőrök szakszervezetének elnöke, aki ismeri az alvilági klánok helyzetét, és azt állította egy tévéadásban, hogy a hatóságok képtelenek uralkodni a helyzeten, de valójában senki nem akarja a jelenlegi állapotokat. A klánok olyan jól be vannak ágyazódva a napi valóságba – miként Coarna mondta: „Természetesen nagyon nehéz ezt leküzdeni, hisz sokan azok közül, akik kormányoztak vagy kormányoznak, szoros kapcsolatban vannak ezekkel a klánokkal. (Egyik klán a másikkal?) Olyan emberek kellenének a közéletbe, akik semmiféleképp nem megzsaroltak vagy zsarolhatók az alvilág által. Ezek az alvilági bandák ellenőrzik a drogkereskedelmet, a prostitúciót, valamint azt, hogy mennyire rothadt a rendszer a korrupciótól. Tegyük hozzá, biztató, hogy a korrupció éppen most felszámolás alatt áll.

A mostani bandaharc után megnyilvánult miniszterelnökünk, Orban Ludovic is, és leszögezte, állandó harcot vívnak a bűnbandák ellen, amelyek áthágják a törvényt. Az ő egyértelmű üzenete: „Nincs kegyelem!” (Reszkessetek betörők!) Minden törvénytelenséget, minden bűncselekményt meg kell torolni. De nemcsak a bűnözőket fenyegette meg, hanem a rendőrség beosztottjait is. Rájuk dördült, mondván: ha valakik nem végzik el feladatukat, azokon a helyeken, ahol törvénytelenséget észlelnek, minden tétovázás nélkül le kell váltani az illetőket, és keményen fel kell lépni a klánok ellen is.

Iohannis egyértelműen fején találta a szöget és a szociáldemokratákat okolta, akik mindenért hibások, ami az alvilágban történik. De most aztán az ő bandája rendbe teszi a dolgokat. A bűnözők börtönbe kerülnek, és a becsületes embereket az állam intézményei megvédik. Ezzel szemben a szociáldemokrata kormányzás alatt védték a klánokat, és szét akarták rombolni az igazságszolgáltatást, amelynek nyakára tették csizmájukat. (Biztos azt akarta mondani, hogy úgy, mint a fehér rendőr a néger George Floydéra.)

Csak azt nem tudom, hogy vajon miért feledkezett meg a magyarokról, hisz az ő bűnrészességükről is szólhatott volna szokása szerint néhány keresetlen szót.