A politikusok szónokolnak, a maffia virul

A legerősebbek pedig éppen Bukarestben, az agyonközpontosított Románia fővárosában, amelynek kerületeit az elmúlt évtizedekben szépen felosztották egymás között. A Ziare.com beszámolója szerint a hat kerületben kilenc nagyobb klán tevékenykedik, és bár néhányuk vezetőjét ideig-óráig rács mögé dugják a hatóságok, helyük sohasem marad üres, maguk a szervezetek zavartalanul működnek tovább, sőt, új főnökeik agresszívabbak az elődeiknél, akik azért igyekeztek a nagyobb nyilvánosság előtt rejtve maradni. Utódaik már nemigen ódzkodnak a szerepléstől, sőt, inkább kérkednek a hatalmukkal. Hogy mivel foglalkoznak? Prostitúcióval, drog- és emberkereskedelemmel, uzsorakölcsönökkel, rablással, lopásokkal, betöréssel, „védelmi” pénzek behajtásával, bankkártya- és adócsalásokkal, cigarettacsempészettel, emberek fogva tartásával, zsarolásával, és nyilván erőszakos bűncselekmények is bőven vannak a rovásukon. Jaj annak, aki a kezük közé kerül, de az sincs biztonságban, aki egyszerűen csak a közelükben lakik, mert bármikor vétlen áldozata lehet egy leszámolásnak, a hatóságok ugyanis képtelenek felszámolni ezeket a csoportokat.

Vagy talán nem is akarják? A caracali kettős gyilkosság a helyi rendőrség és az alvilág tagjai közötti szoros összefonódásokra is rávilágított, és ennek sem lett néhány leváltásnál komolyabb következménye, per csak a gyilkos ellen indult. És nem helyi jelenségről van szó, hanem tudatosan, fentről irányított folyamatról. A szervezett bűnözés és a bűnös elnézés elszakíthatatlan szövetének szálai egészen a parlamentig vezetnek, amely sorra megszavazta Liviu Dragnea volt SZDP-elnöknek az igazságszolgáltatás lefegyverezésére vonatkozó, alaposan átgondolt, minden részletében precízen felépített előterjesztéseit (de jó lett volna ezeket az energiákat az egészségügyre, oktatásra, infrastruktúrára fordítani), emiatt nem használhatók bizonyítékként sem a hírszerző szolgálat, sem az utcai térfigyelő kamerák felvételei. Ezeken a törvényeken módosítana Predoiu, csakhogy a parlamenti többség nem módosult. Igaz, Dragnea most börtönben van, de csak egy kisebb törvényszegésért, az országnak 21 millió eurós kárt okozó Tel Drum-ügyben – amelyben bűnszövetkezet létrehozásával is vádolják – még nem tudták elítélni. Ez nem csupán az ő gondja, ahogy a klánokra sem legyinthetünk, és nem csak azért, mert Erdélyben is léteznek erőszakos bandák, hanem mert mindez azt mutatja, hogy egy erőtlen, tehetetetlen államunk van, amely megtérdelt a maffia előtt.