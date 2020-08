Előző írásunk

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum augusztus 12-én, szerdán 18 órakor nyitja meg első kiállítását ideiglenes kiállítóhelyén, a Lábas Ház emeleti termeiben. A reNovatio című kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban zajló háttérmunkákba, illetve a küszöbön álló épületfelújítást megelőző hároméves „költözés” mindennapjaiba avatja be a látogatót. Ahogy a múzeumban zajló tevékenységek egészének, úgy a költözésnek is az intézmény mintegy félmilliós műtárgya áll a középpontjában: a mostani kiállítás alapját is Székelyföld tárgyi öröksége képezi. Ez alkalommal azonban a műtárgyak nem a megszokott környezetükben kerülnek a közönség elé. A kiállítóterekben megelevenedő jelenetek a költözés előtti és utáni raktározási, restaurálási és szállítási körülményekbe, a múzeumi tárgyak mindenkori titkos életébe engednek betekintést. A megnyitón beszédet mond: Var­gha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Pozsony Ferenc egyetemi tanár, az MTA külső tagja, Kinda István néprajzkutató, a Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa. A kiállítás kurátorai: Both Noémi Zsuzsanna és Kinda István.