Ausztrál film lett a TIFF abszolút nyertese

A szabadtéri gálára szigorúan maszkban, a távolságtartás szabályait betartva érkeztek a vendégek, néhányan a színpadra lépve sem vették le a maszkot. Mihai Chirilov művészeti igazgató gálakosztümje teljes orvosi védőfelszerelés volt, talán így akarta ellensúlyozni Cristi Puiu rendező péntek éjjeli maszkellenes kirohanását.

A hatóságoknak és a szervezőcsapatnak mondott köszönet után Tudor Giurgiu a mikrofonba is elismételte, „kihangosította” a helyszínen spontán tüntetésbe kezdő kolozsvári független színészek üzenetét, külön megszólítva a nézőtéren ülő kulturális minisztert, Bogdan Gheorghiut, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi helyzetben a függetleneknek támogatásra van szükségük.

A román filmes mezőnyből a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) online választotta ki a nyertest, a díjat a Totul nu va fi bine című dokumentumfilm nyerte. A közönség által legjobbnak ítélt film a versenyprogramból a Babyteeth volt, a román filmek közül pedig Andrei Zincă Şi atunci… ce e libertatea? című filmjét szerették a leginkább.

A román napok kisjátékfilmes zsűrije által legjobbnak ítélt rövidfilm a Kaïmós lett (r. Sarra Tsorakidis). Különdíjat kapott a Bilet de iertare (r. Alina Serban) és a Moartea și cavalerul (r. Radu Gaciu).

A legjobb román debütfilm az Urma, Dorian Boguță színész rendezői bemutatkozása lett. A román nagyjátékfilmes verseny különdíját Ivana Mladenović Ivana cea Groaznică című filmje kapta. Ugyanennek a szekciónak a fődíját az Acasă, Radu Ciorniciuc filmje vitte el.

A legjobb színésznek járó kitüntetést az orosz Fidelity (Hűség) főszerepét alakító Jevgenyija Gromova kapta. A zsűri különdíját a Sister (Húg) című bolgár filmnek (r. Svetla Tsotsorkova) ítélték oda. A legjobb rendező díját a zsűri kettéosztotta a belga Patrick (r. Tim Mielants) és a kínai The Cloud In Her Room (r. Zheng Lu Xinyuan) című alkotás között.

A Maria Ploae színésznőt honoráló életműdíj átadása után Hatházi András kolozsvári színész, zsűritag jelentette be, hogy a nemzetközi verseny fődíját, a Transilvania Trófeát az ausztrál Babyteeth című film kapja.