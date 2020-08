Végéhez közeledik az aratás

A megyében a gazdák több mint 20 500 hektáron vetettek búzát, eddig 17 500 hektáron takarították be a kenyérnekvalót. A hektáronkénti átlagos termés 4386 kilogrammra rúg – tudtuk meg a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetőjétől, Könczei Csabától. Tritikálét a 2490 hektárból 320 hektáron arattak le, az átlagtermés eddig 3849 kilogrammot mutat. Őszi árpát csupán hetven hektáron vetettek a háromszéki gazdák, a területről teljes egészében betakarították a terményt. Az átlagtermés hektáronként 4457 kilogrammra rúg.

Gyakorlatilag befejeződött a repce betakarítása is, a 2058 hektáros összterületből eddig 2050-et vágtak le a kombájnok. Az átlagtermés hektáronként 3920 kilogramm, ami messze túllépi a betakarítás eleji becsléseket – mondta az igazgató.

Jó volt a termés mennyisége és minősége az illyefalvi SICLand mezőgazdasági szövetkezet tagjainak parcelláiban is – mondta el érdeklődésünkre Orbán Miklós farmer, szövetkezeti tag. Az időjárási viszonyokhoz képest jól alakult a búza termése. Tavalyhoz képest, amikor 6000–7000 kilogrammra rúgott a hektáronkénti átlagtermés, idén 5800 kilogrammal lehet számolni. Viszont kitűnő az idei búza minősége – részletezte Orbán. A farmer azt is elmondta, hogy a tavaszi búza hektáronként 5000 kilogrammot eresztett, és nagy reményeket fűznek a pityókaterméshez is.

Nagyborosnyón ugyancsak elégedettek a gazdák. Kanyó Antal farmer érdeklődésünkre elmondta, kitűnő volt a lecsépelt búza minősége és mennyisége is. A molnárok keresik az ilyen minőségű kenyérnekvalót, de ő maga a raktározás mellett döntött, megvárja, míg a legjobb ára lesz a búzának, mondta Kanyó. Elmondása szerint a búza jelenlegi nagybani ára 85 bani körül mozog.

Tegnap délelőtt a zágoni piacon a frissen csépelt búza kilóját 1,2 lejért kínálták, ugyanennyit kértek a tavalyi kukoricáért is. A búzakorpát 2,5 lejért adták. Minden termés esetében 10–20 százalékos engedményt lehetett elérni a megvásárolt mennyiség függvényében.