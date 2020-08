Az uniós jóváhagyás szerint a 2014–2020 közötti, hétéves vidékfejlesztési tervben országunkban összesen 9,472 milliárd euró pályázható. Ebből 8,125 milliárd az uniós költségvetésből, a vidékfejlesztési alapból származik, amihez a román állami költségvetésből 1,347 milliárd eurót kell hozzátenni. A vidékfejlesztési tervben 15 nagy intézkedésre (pályázási terület) és több alintézkedésre (program) lehetett, illetve egyeseknél még most is lehet pályázni.

A múlt hét elején Adrian Oros agrárminiszter videós kiértékelőt tartott a nyolc régiós központ és a 41 megyebéli vidékfejlesztési hivatal munkatársaival az eddigi eredményekről és a pályázati kifizetések felgyorsításának lehetőségeiről. Az elhangzott információkat Cătălina Savin, a megyei hivatal igazgatónője osztotta meg velünk.

Az ügynökség 2015, az első pályáztatási év óta 5,98 milliárd eurót fizetett ki a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére irányuló pályázatokra (több intézkedés is a vidéki élet javítását szolgálja, például községi utak, víz- és csatornahálózat építése, iskolák, művelődési házak építése vagy felújítása, a vidéki szolgáltatások fejlesztése stb.) , valamint néhány, a vidékfejlesztési alapból fedezett, de a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) hatáskörébe átutalt intézkedés kifizetésére (környezetvédelmi és klímaváltozást megelőző kifizetések, ökogazdálkodási támogatások, hátrányos helyzetű térségben gazdálkodóknak járó kifizetések – ez nálunk a hegyvidéki kifizetéseket jelenti –, erdősítés és védőerdő-sávok létesítése). A kifizetett összeg jelenleg 63 százalékos lehívási rátát jelent.

Az igazgatónő elmondta, hogy a vidékfejlesztési kifizetéseknél az év nem egyezik a naptári évvel, a hivatalnál október 16-tól a jövő év október 16-ig tartó időszakra számolnak.

Egy másik fontos adat, ami elhangzott a gyűlésen, hogy az év elejétől az országos ügynökség 456 millió eurót fizetett ki a pályázatokra, és ez az összeg az előrejelzések szerint október 15-ig meg fogja haladni az 550 millió eurót.

A miniszter kiemelte, hogy a koronavírusos időszakban nagyon fontos az elektronikus rendszer minél szélesebb körű használata. Folytonos cél az ügynökség számítógépes programjának a fejlesztése, figyelembe véve, hogy a legtöbb intézkedésnél a pályázatok letevése már rég a számítógépes rendszeren keresztül történik, a pályázókkal való kapcsolattartás, a kiegészítő iratok bekérése, esetleges hibák kijavítása, a sikeres pályázatoknál a szerződések megkötése, a kifizetési dossziék letevése mind on-line zajlik. Ehhez nemrég kötelezővé tették az elektronikus aláírást is, így most egy akta aláírásához a pályázónak nem kell bemennie a megyei hivatalba vagy elutaznia a gyulafehérvári régiós központba. Az adminisztratív munka digitalizálása, valamint a gyors és hatékony információtovábbítás céljából megalapozott törekvés a számítógép széles körű kihasználása. Az ügynökség számítógépes szakembereinek munkájával a pályázóknak segítenek, ami által a vidékfejlesztési alapok hatékony lehívása is felgyorsult.

A miniszter elismerte, hogy a járvány több esetben késlelteti a pályázatok megvalósítását, így a kifizetéseket is. Ez inkább a komplex, építkezéses pályázatoknál érvényes, ahol sok esetben megcsúsztak az építkezési munkálatok. A késésről nem tehetnek az országos ügynökség megyei hivatalai, hiszen az építkezéses pályázatokat a régiós központokban bírálják el és fizetik ki. Ezeknél a járványhelyzet miatt többen kérték a szerződések meghosszabbítását.