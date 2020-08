Külföldiekkel való összejátszás gyanúja

A 71 éves Lait két fiával, valamint az általa alapított Apple Daily című hongkongi lap felsővezetőivel együtt vették őrizetbe a nemzetbiztonsági törvény betartatásáért felelős, új rendőrségi egység tisztjei. A rendőrség tegnap razziát tartott az Apple Daily-t működtető Next Digital székhelyén, ahol átkutatták a lap szerkesztőségét. Lai köztudottan Peking-ellenes nézeteket vall, ami lapjában, az Apple Daily-ben is gyakran tükröződik. A férfi aktív résztvevője volt a 2014-es Occupy nevű demokratapárti mozgalomnak, és a tavaly kezdődött újabb tüntetéshullámnak is elszánt támogatója. A Peking által június 30-án elfogadott, majd azonnal hatályba is lépő nemzetbiztonsági törvény tiltja a szakadár tevékenységet, a felforgatást, a terrorizmust, valamint a nemzetbiztonság veszélyeztetésére külföldi országokkal vagy külső elemekkel való összejátszást, és egyes esetekben lehetővé teszi a gyanúsítottak kiadását Kínának.