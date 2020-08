A 27 éves, erdészmérnöki végzettséggel rendelkező Para Magor Róbert – aki jelenleg is a szakmában dolgozik s emellett a helyi közbirtokosságot is vezeti – négy éve önkormányzati képviselő. Mint mondta, azt tapasztalja, változásra van igény a községben, ő maga pedig számos tervvel, célkitűzéssel száll versenybe a szeptemberi választásokon, miután erre többen is felkérték az elmúlt időszakban. Fontosnak tartja, hogy közvetlen kapcsolat és párbeszéd alakuljon ki a községvezetés és az emberek között – úgy érzi, ezt eddig nem sikerült elérni, holott lényeges kérdésről van szó. Álláspontja szerint a lakossággal közösen kell eldönteni, hogy mi a jó, mire van szükség a két településen. Ezért szorgalmazza azt is, hogy mindkét falu legyen kellőképpen képviselve az önkormányzatban, továbbá az átláthatóságot, az anyanyelven történő ügyintézést. Utóbbi kapcsán hangzott el: képzett, jól felkészült jegyzője van a köz­ségnek, ám közte és az egyszerű emberek között óriási a szakadék, amit az utóbbi nyolc év alatt nem sikerült áthidalni.

Terveit hosszas listán foglalta össze az EMSZ jelöltje. Elsőként a tulajdonjog rendezését említi, ami elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztéséhez, továbbá az úthálózat teljes rehabilitációját, erdei és mezei utak teljes feljavítását, karbantartását, a község területén áthaladó patakok szabályozását, hidak, pallók, korszerűsítését. Szükségesnek tartja a szennyvízhálózat kiépítését Kálnokon, illetve a Sepsikőröspatakon megkezdett csatornázási munkálatok befejezését, a közvilágítás javítását, az illegális szeméttelepek felszámolását, a birtokba helyezés ügyének rendezését, hiszen sok a tisztázatlan helyzet – mutatott rá. A gazdák, helyi termelők segítése, támogatása mellett lényegesnek tartja, hogy jó kapcsolat alakuljon ki az egyházakkal, míg a civil szervezetekkel szoros együttműködést szorgalmaz.

Ugyanakkor több félbemaradt és befejezésre váró munkálatról is szó esett, így az iskolák, a kultúrotthonok, illetve a helyi tanács épületének a felújítására is kitért az EMSZ jelöltje. Fájó pontként nevezte meg a bányató és az azt övező terület jogi problémájának megoldását, birtokba vételét. Para Magor Róbert véleménye szerint „nem volt és most sincs kellő jogi képviselete az ügynek”.

A községközpont lakosságának bő felét kitevő magyar ajkú romák számára is megoldásokat sürget Para Magor Róbert, aki úgy véli: oktatással, neveléssel, munkahelyek biztosításával eredményeket lehet elérni ebben a kérdésben is. Leszögezte, sokan vannak közöttük, akik most is dolgoznak, jövedelmet valósítanak meg, tőlük már lehetne vízdíjat, adót beszedni, s azt tapasztalja, többen készek arra, hogy változtassanak életükön, jobb körülményeket biztosítsanak családjuk, gyermekeik számára, küzdenek a megélhetésért. Az EMSZ jelöltje szerint az önkormányzat egy vállalkozóbarát környezet, ipari övezet kialakítása, pályázatok révén is tehet értük, de sok helyi termelő és gazda is munkát adhatna nekik. Minél jobban elnyomjuk őket, annál nagyobb lesz a probléma – fogalmazott. Megjegyezte, azokon kell segíteni, azokkal kell együttműködni, akik otthon képzelik el a jövőjüket, így lehet községet és közösséget építeni.

A sajtótájékoztatón bemutatták a szövetség kálnoki tanácsosjelöltjét, Bokor Lázárt is.