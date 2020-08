Ahogy a múzeumban zajló tevékenységek egészének, úgy a költözésnek is az intézmény félmilliós nagyságrendű műtárgyállomány áll a középpontjában: a mostani kiállítás alapját is Székelyföld tárgyi öröksége képezi. Ez alkalommal azonban a műtárgyak nem a megszokott környezetükben kerülnek a közönség elé. A kiállítóterekben megelevenedő jelenetek a költözés előtti és utáni raktározási, restaurálási és szállítási körülményekbe, a múzeumi tárgyak mindenkori titkos életébe engednek betekintést. A megnyitón beszédet mond: Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Pozsony Ferenc egyetemi tanár, az MTA külső tagja, Kinda István néprajzkutató, a Székely Nemzeti Múzeum muzeológusa. A kiállítás kurátorai: Both Noémi Zsuzsanna és

Kinda István.

Háromszéki arcképcsarnok: Nemes Levente

A Kovászna Megyei Művelődési Központ Háromszéki arcképcsarnok sorozatának harmadik részében Nemes Levente színművész és volt színházigazgató mesél életútjáról, szakmai hitvallásáról augusztus 13-án, csütörtökön 20 órától az intézmény Facebook-oldalán (facebook.com/cultcov.ro). Emlékezetes alakítások és remek egyéni műsorok sora jelzi Nemes Levente színművész pályájának állomásait. Nevét nem csak itthon, de a határainkon túl is ismerik. A Jászai Mari-díjas színészt pajkos cinizmusa és tépelődő mivolta teszi titokzatossá.

Színház

A 4. MAGYAR SZÍNHÁZFESZTIVÁLT augusztus 13–16. között tartják Brassóban az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán. A szervezők színházi tereket alakítanak ki a meghívott csíkszeredai, marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi társulatok és előadók számára. A csütörtöki program: 20 órától Szabó Enikő színművész és meghívottjai (Csíkszereda). Az előadás gyermekbarát, a helyszínre 19 órától várják a közönséget. Pénteken 20.30-tól Háy János: A halott ember – Dálnoky Csilla színművész előadása (Csíki Játékszín, rendező: Kányádi Szilárd). Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott. A helyszínre 19.30-tól várják a közönséget. A brassói színházfesztiválra a bilete.ro honlapon, illetve hétköznapokon 8–16 óráig a brassói RMDSZ székházában lehet jegyet váltani.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Rézhúron című előadását augusztus 25-én, kedden 19 órától (esőnap: augusztus 26., szerda 19 óra) Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) játssza. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente, koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre, színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket a központi jegyirodában (nyitvatartási rend: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig), illetve elő­adások előtt egy órával a helyszínen lehet vásárolni.

Zene

TÉRERŐ-KONCERT A KULTÚRPARKBAN. Ma 19 órától a Térerő együttes koncertezik Sepsiszentgyörgyön a KultúrParkban (a Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán). Mivel az idei jazzműhelymunka-tábort a járvány miatt nem tarthatják meg, elmarad az ehhez kapcsolódó két koncert is. Ehelyett egy helyi előadáson vehetnek részt az érdeklődők. A Térerő 2017 őszén alakult többnyire régi barátokból, zenésztársakból, akik már számos műfajban, zenekarban kipróbálták magukat, de ezúttal valami újat és sajátot akartak létrehozni. A koncertre a kedvezményes jegy 5, a teljes árú jegy 10 lej, melyet a kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni a Szabadság tér 1. szám alatt 9–16 óráig, valamint a helyszínen a koncert előtt egy órával.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től és 8 órától Ébredjen a Mária Rádióval!, 7 órától szentmise Nagyváradról az olaszi templomból, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.20-tól dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma– napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Szabadtéri filmvetítések

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán ma 21 órától (esőnap: csütörtök) a Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) című filmet vetítik 12 éven felülieknek. A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) augusztus 13-án, csütörtökön 21 órától (esőnap: szombat) a Mindenki tudja 2018-as spanyol–francia–olasz filmet vetítik. Jegyeket 10 és 5 lejes áron a Művész mozi jegypénztárában lehet váltani ma 13–21, csütörtökön 14–22 óráig. A filmvetítésen a részvétel az egészségügyi előírásoknak megfelelően történik: az udvarban belépéskor hőmérsékletet mérnek; helyfoglalás a megfelelő távolságra kirakott székeken az érkezés sorrendjében; a maszkviselés kötelező.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Angyaloson ma 9–12 óráig az 1-es transzformátorállomás körzetében szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–13 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Gidófalván, Angyaloson, Étfalvazoltánban, és Fotosmartonoson.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Sepsibükszádon, csütörtökön Mikóújfaluban. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

HUMORKERT. Ma 18 órakor várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház udvarterébe.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A minden hónap második csütörtökjén megszervezett német nyelvű törzsasztalt ezen a héten 13-án 19 órától a Bástya étterem teraszán tartják. Bejárat az épülettől jobbra, a terasz az épület mögött található. Információk: stammtisch.ro

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat

ingyenes.