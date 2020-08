Hogy mitől is cseng annyira ismerősnek a Szapporo név? Egyszerű a válasz: 1972-ben itt tartották az első téli olimpiai játékokat, amelynek Ázsia adott otthont; továbbá évente ott rendezik meg a juki macurit, vagyis a szapporói hófesztivált, az esemény pedig minden alkalommal közel kétmillió turistát vonz a városba. Valamikor régebben olvastam egy cikket, amely szerint – bármennyire hihetetlen is – Japánban a sör számít a legnépszerűbb alkoholos italnak, s annyira közkedvelt, hogy még utcai automatákból is be lehet szerezni.

Ezek után lássuk, milyen is a Sapporo... Illata könnyű és édeskés; fehér habkoronája sűrű és rugalmas, ám gyorsan elapad. Íze nem túl édeskés, de kesernyés sem, komlós, de mégis könnyed, és tele van aromával. A korty vége vizezettnek tűnt, ám még ennek ellenére is ez egy jó világos sör. Mindenképp érdemes megkóstolni, s nyugodtan kijelenthetem, hogy senki nem fog csalódni benne, mi több, meg is lehetne szokni ezt a prémium japán sört, csak kár, hogy ritkábban lehet kapni nálunk.

Adatok: * gyártja: Marubeni Europe PLC (Anglia) * származási hely: Japán * ára: 8,99 lej * alkoholtartalom: 5% * száraz­anyag-tartalom: – * IBU: – * összetevők: víz, komló, árpamaláta * típus: pale lager (világos sör) * színe: aranysárga * a sör pontszáma: 7/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon. Adalékanyagok – bizonyos sörökhöz a maláták mellett különféle pótanyagokat, adalékokat is keverhetnek, melyek közül a leggyakoribb a cukor, a malátázatlan gabona (kukorica, zab, búza, rizs, rozs, árpa) vagy bizonyos kémiai vegyületek, esetleg tenyészetek. A nagyüzemi sörgyárak és a kis manufaktúrák is használják a különböző adalékanyagokat.