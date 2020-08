Színházi produkció Puskás Öcsiről

Következő írásunk

Gyermekkorom aratással kapcsolatos élményeit idézve emlékszem a gabonacséplésre, amely erős összetartó köteléket jelentett kalákások és rokonok között. Megfőtt friss és kövér disznóhússal a lucskos káposzta, friss kenyeret sütöttek, de a köményessel csínján bántak, mert aratni-csépelni akkor is csak kánikulában kellett. A most felcseperedettek a cséplőgépet és a gőzgépet is már csak a csernátoni múzeumban ismerhetik meg. Az aratás mindig nagy ünnep volt Háromszéken, hogy ma miként élik meg az árkosiak, a helyszínen igyekeztünk felmérni.