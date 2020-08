Pert vesztettek a Kendeffyek

Véget ért egy tizenegy évvel ezelőtt indított gigaper a hátszegi bíróságon. Az alapfokú ítélet szerint az egyik tekintélyes erdélyi nemesi család, a Kendeffyek leszármazottjai tizennégy évvel ezelőtt illegálisan kapták vissza hajdani földtulajdonukat a Déli-Kárpátokban, a Retyezát-hegység térségében. A per történetéről és körülményeiről a Főtér.ro tudósított.

A család ma is élő ágát képviselő, Bécsben élő Kendeffy Mária és lánya, Pongrácz Erzsébet 2005 őszén nyújtott be visszaigénylési kérelmet. Kérésüket jóváhagyták, a Hunyad megyei prefektúra illetékes testülete pedig egy év múlva ki is bocsátotta a tulajdonleveleket. Nem kis területről van szó, összesen több mint tízezer hektárnyi erdőt, kaszálót és sziklás hegyvidéki területet kaptak vissza a Retyezát-birtok örökösei.

Nem sokkal a visszaszolgáltatás után azonban a Román Tudományos Akadémia beperelte az örökösöket, a per 2009-ben kezdődött a hátszegi bíróságon. Azért az akadémia indított pert, mert a második világháború lezárulta és a kommunisták hatalomra kerülése után ők kapták meg a birtokot, amelyet a Kendeffy testvérpártól, Lajostól és Gábortól vettek el. Kendeffy Mária és Pongrácz Erzsébet mellett beperelték a Hunyad megyei prefektúrát, a visszaszolgáltató bizottságot és egy magáncéget is, a perbe beszállt a román állam, két település önkormányzata, egy közbirtokosság és egy magánszemély is.

Az ítélet szerint az időközben, 2016-ban elhunyt Kendeffy Mária és Pongrácz Erzsébet illegális körülmények között kapták vissza a területeket, mivel nem román állampolgárként igényelték vissza a hajdani birtokot és lettek annak a tulajdonosai. Az alpereseknek ráadásul 8 250 lej értékben perköltséget is fizetniük kell.