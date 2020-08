A hivatalos adatok szerint a járvány hazai megjelenése óta több mint 30 ezer személynek sikerült legyőznie a betegséget, de csak 490-en adtak közülük vérplazmát. A plazmából nyert vérkészítmény segítheti a súlyos betegek gyógyulását. A vérplazma-terápia lényege, hogy a már felgyógyult emberek vérében termelődött ellenanyagot használják fel a betegség leküzdésére. (Marosvásárhelyi rádió)

KEVESEBB HALÁLESET VOLT IDÉN. A statisztikai hivatal (INS) frissen közzétett jelentése meglepő adattal szolgál: az idei első félévben legalább 6000 román állampolgárral kevesebb hunyt el az országban, mint 2019 első hat hónapjában. Egy évvel ezelőtt 136 541 elhalálozást jegyeztek fél év alatt, a koronavírus évének ugyanebben az időszakában 130 766-nál állt meg a számláló. A statisztikai hivatal felméréséből azt is megtudjuk, az elhunytak több mint kétharmada 70 év fölötti. Megjegyzendő, hogy a stratégiai kommunikációs törzs nyilvántartása szerint a járvány kezdete óta 2729-en haltak bele a koronavírus szövődményeibe. Az viszont már rossz hír, hogy a természetes szaporulat továbbra is negatív Romániában: 6287-tel többen hunytak el az év első felében, mint ahányan születtek. (Főtér)

LETAGADTA, HOGY BETEGGEL ÉRINTKEZETT. Bűnvádi eljárást indított a rendőrség a temesvári klinikai kórház egyik alkalmazottja ellen, aki letagadta, hogy koronavírusos beteggel érintkezett. A férfi annak ellenére járt be dolgozni a munkahelyére, hogy a feleségénél kimutatták a koronavírus jelenlétét. A kórházban azt nyilatkozta, hogy nem lépett kapcsolatba fertőzött személlyel. Utólag kiderült, hogy ő is elkapta a kórt, ráadásul a kórház is feljelentést tett ellene a járvány visszaszorítására tett hatósági intézkedések akadályozása és hamis nyilatkozattétel miatt. A férfi ellen bűnvádi eljárást indított a temesvári ügyészség. (Krónika)