Egyéves Európai Parlamenti (EP) mandátumának eredményeiről számolt be tegnap Sepsiszentgyörgyön Vincze Loránt képviselő (fotó). Antal Árpád és Tamás Sándor, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi, illetve háromszéki vezetői is megerősítették: amit vállalt, sikerült teljesítenie.

Munkájukat megzavarta ugyan a koronavírus-járvány, ám három területen így is sikerült előrelépést elérni – derült ki Vincze Loránt szavaiból. Tovább erősítették és szakmai szintre is kiterjesztették a dél-tiroli kapcsolatokat (itt elsősorban az ottani szövetkezeti rendszer székelyföldiekkel való megismertetését említette), előrelépés történt a Minority Safepack ügyében és sikerült az Európai Bizottsággal (EB) is megértetniük, hogy Romániában tarthatatlanná vált a medvék ügye.

Ez utóbbi kérdésben a megyei tanácselnökök fogalmaztak meg petíciót, amely az EP asztalán van, az EB környezetvédelmi biztosa is megerősítette: ha Romániában valóban túlnépesedett a medveállomány és emberéleteket veszélyeztet, akkor lekerülhet a védett vadak listájáról, de ezt a kormánynak kell kérnie.

A Minority Safepack ügyé­ben májusra tervezett meghallgatás a járvány miatt elmaradt, ezt október 15-re hívták össze újra, de Vincze Loránt leszögezte, csak akkor hajlandóak ezt elfogadni, ha fizikai jelenlétükben zajlik majd az érvek, ellenérvek ütköztetése. Ezt követően három hónap áll majd az EB rendelkezésére, hogy megteremtse a jogi keretet az őshonos kisebbségek védelmére, de rendkívül bizakodóak, mert az Európai Néppárt és a bizottság is pozitívan viszonyul kezdeményezésükhöz, sokan értékelték a nagyon komoly, jogi és szakmai érvekkel alátámasztott dokumentációt, amit benyújtottak.

Vincze Loránt kampányígéreteire visszatérve eredményként könyvelte el, hogy megemelték valamelyest a gazdáknak juttatott területalapú támogatások értékét, ez még mindig nem érte el az uniós átlagot, de évről évre növekszik és közelít ahhoz. Az unió következő hétéves költségvetéséről és a helyreállítási alapról elmondta, valóban sok pénz áll Románia rendelkezésére, ám jó programokat kell összeállítani, hogy eredményesen fel is lehessen ezeket használni. E téren jelentős előrelépést jelenthet, hogy úgy tűnik, a román kormány is hajlandó elfogadni, a döntések egy részét regionális szinten hozzák meg.